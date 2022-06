Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a anunțat vineri, la o sesiune plenară a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, considerat un adevărat Davos rusesc, că Rusia va depăși toate problemele generate de sancțiunile internaționale apărute după ce a decis invazia Ucrainei.

Putin a explicat că Rusia a suprimat creșterea inflației, iar inflația continuă să scadă, atrăgând atenția că sunt doar vrăjeli informațiile că un dolar ar fi ajuns să valoreze 200 de ruble.

„Rusia va face față oricăror provocări, întreaga sa istorie de o mie de ani vorbește despre asta. Rusia a suprimat creșterea inflației, inflația continuă să scadă. Vrăjelile despre un dolar pentru 200 de ruble au făcut parte din războiul informațional. Dezvoltarea prioritară a infrastructurii este dintre principiile politicii economice a Federației Ruse. Justiția socială va deveni unul dintre principiile dezvoltării economiei țării. Viitorul Rusiei este o familie cu doi, trei sau mai mulți copii.

Temeiurilor de detenție a oamenilor de afaceri trebuie să fie revizuite până la 1 octombrie. Consiliul de Securitate să se ocupe de cazurile în care dosarele penale sunt inițiate fără temeiuri suficiente și sunt folosite pentru a pune presiune asupra afacerilor și cetățenilor. Pragul de răspundere pentru neplata taxelor vamale ar putea fi ridicat. Este necesar să se abordeze cu atenție, dar temeinic, dezincriminarea anumitor infracțiuni economice. Dezvoltarea pe termen lung a țării se va baza pe libertatea antreprenorială. Scopul Rusiei este să atingă o rată a inflației de 4%”. Guvernul să pregătească propuneri pentru noi reguli bugetare”, a declarat Putin, potrivit agenției de presă TASS.

Și Occidentul suferă din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, mai spune Putin

De asemenea, în discursul său, acesta a mai anunțat că sancțiunile aplicate Rusiei lovesc la fel de puternic și statele occidentale, vorbind despre un adevărat șantaj vestic.

„Unele dintre monedele de rezervă ale lumii se sinucid acum. Șantajul occidental nu funcționează împotriva țărilor conduse de lideri adevărați. Toți cei care doresc să continue să lucreze cu Rusia sunt sub presiune. Unele companii rusești se confruntă cu probleme din cauza sancțiunilor, dar restricțiile deschid noi oportunități pentru dezvoltarea economiei țării Pierderea pieței ruse de către companiile străine va duce la scăderea competitivității acestora.

Numai pierderile directe și numărabile ale UE din sancțiunile anti-ruse se vor ridica la 400 de miliarde de dolari. Politicienii europeni au dat o lovitură gravă economiei lor. Aceste costuri sunt suportate direct de către populație și companiile Uniunii Europene. Creşterea inflaţiei în unele ţări din zona euro a depășit deja 20%, deși țările din zona euro nu desfășoară operațiuni militare speciale. Chiar și giganții au cea mai mare inflație din ultimii 40 de ani. Cum arată practica ultimilor ani, politica de sancțiuni este o armă, este cu două tăișuri. Da, inflația în Rusia este încă la niveluri de două cifre, dar am indexat deja plățile sociale, pensiile, am crescut salariul minim și salariul de trai și am protejat cele mai sărace segmente ale populației”, a mai spus liderul de la Kremlin.