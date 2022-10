Răzbunarea lui Vladimir Putin după atacul asupra Podului Crimeei a fost cruntă!

Liderul de la Kremlin nu a putut lăsa să treacă această umilință, astfel că trupele sale din Ucraina au efectuat un nou bombardament sângeros în orașul Zaporojie, nu departe de centrala nucleară ce poartă același nume.

O rachetă rusească a lovit acolo un bloc cu șase etaje, în timpul nopții, și, potrivit primelor date, date publicității chiar de către președintele Volodimir Zelenski, s-au înregistrat cel puțin 14 morți și peste 70 de răniți. 11 dintre cei răniți erau copii. „Cel care a dat ordinul şi cei care l-au executat ştiau ce ţintesc”, a acuzat liderul ucrainean.

„Vreau să mă adresez celor care cedează manipulărilor Rusiei cu privire la presupusele negocieri, la faptul că doar negocierile ar putea pune capăt acestui război brutal terorist al ruşilor. Vrea statul terorist pace? Evident că nu. Dovedeşte asta în fiecare zi şi în fiecare noapte.

Cel puţin 14 oameni au murit noaptea trecută ca urmare a atacurilor ruşilor la Zaporojie asupra clădirilor rezidenţiale. Peste 70 de oameni au fost răniţi, inclusiv 11 copii.

Sute de familii au rămas fără locuinţe. O rachetă a distrus un bloc întreg, de la etajul unu până la şase. A fost un atac deliberat. Cel care a dat ordinul şi cei care l-au executat ştiau ce ţintesc.

Doar în acestă săptămână la Zaporojie au murit cel puţin 43 de oameni în atacuri. Şi au existat şi atacuri asupra Harkivului, Donbasului şi altor oraşe ale Ucrainei… Au fost şi atacuri cu drone iraniene. Atacuri aeriene. Majoritatea vizând infrastructura civilă a Ucrainei şi civili.

Când cineva vrea să negocieze, nu procedează astfel. Iar când cineva este un terorist, exact aşa procedează”, a declarat Volodimir Zelenski, duminică seară.

Another video showing the aftermath of #Russia‘s terrorist attack on #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/PIk8shXNw8

— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022