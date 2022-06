În cursul zilei de joi, Vladimir Putin va participa pentru prima dată, după invazia declanșată în Ucraina, la un summit internaţional.

Este vorba despre summit-ul BRICS, care este găzduit de Beijing.

Liderul de la Moscova va apărea online, însă o analiză politică realizată de CNN susține că acest lucru este exact ceea ce își dorea Putin. Alături de el vor mai fi prezenți și mari nume mondiale precum Xi Jinping, președintele Chinei, premierul Indiei, Narendra Modi, președintele brazilian Jair Bolsonaro și președintele sud-african Cyril Ramaphosa.

Sursa citată precizează că acest lucru este un semnal că deși Rusia este lovită de sancțiuni și de un val de proteste, nu a rămas încă singură.

De asemenea, acest scenariu este confirmat și de faptul că liderii BRICS sunt singurii care au evitat condamnarea directă a Rusiei pentru războiul declanșat în Ucraina.

Cum a apărut BRICS?

Menționăm faptul că BRICS este un grup mai vechi de 10 ani, al marilor economii, iar invazia declanșată de Vladimir Putin a făcut deja ca grupul să piardă încrederea pe care o avea odată.

În ciuda acestui lucru, grupul a decis să meargă mai departe și să organizeze cel de-al 14-lea summit anual, se mai arată în analiza realizată de CNN.

„Vorbim despre unele dintre cele mai mari economii ai căror lideri sunt dispuși să fie văzuți cu Putin, chiar dacă este vorba doar de o platformă virtuală”, a spus Sushant Singh, un membru senior al Centrului pentru Cercetare Politică (CCP) din New Delhi.

Acesta a mai adăugat că faptul că Vladimir Putin nu a fost eliminat din BRICS confirmă faptul că Rusia se bucură în continuare de sprijinul marilor economii globale.

„Faptul că Putin este binevenit, că nu este o paria, că nu este dat afară – iar asta e o interacțiune normală, care a avut loc în fiecare an și încă are loc – e un mare plus pentru Putin”, a spus el.

„Deși țările ar putea să argumenteze că interacțiunea cu Rusia este mai bună decât să nu o facă, imaginea acesteia devine mai clară. Summitul BRICS va fi urmat la câteva zile de întâlnirea grupului celor mai avansate șapte economii (G7), care a fost unit în mesajul lor împotriva agresiunii ruse și care a exclus Moscova din blocul lor ca urmare a anexării Crimeei în 2014”, se mai arată în analiză.

Atitudinea BRICS în fața războiului din Ucraina

Menționăm faptul că, spre deosebire de atitudinea G7, BRICS a avut grijă la fiecare mișcare pe care a făcut-o față de Rusia de la declanșarea războiul din Ucraina. Astfel, cel mai probabil la summit-ul de joi se va vorbi despre soluții pașnice pentru finalizarea conflictului militar.

Amintim și faptul că gazda summit-ului, China, este cea mai puternică economie globală dintre toate cele cinci națiuni și s-a concentrat în ultima vreme pe promovarea noilor sale inițiative de dezvoltare și securitate și respingerea ceea ce vede drept construirea de „blocuri” de către SUA.

„Țările BRICS ar trebui„să întărească încrederea politică reciprocă și cooperarea în securitate, să coordoneze probleme mari internaționale și regionale, să acomodeze interesele centrale ale fiecăruia și să se opună hegemonismului și politicii de putere”, a spus luna trecută Xi într-un discurs din fața miniștrilor de Externe.

Menționăm faptul că BRICS a fost conceput în Africa de Sud în anul 2011, la solicitarea mai multor reprezentanți ai marilor economii mondiale.

Cum va fi întâmpinat Putin la summit-ul BRICS?

În general, țările BRICS discută despre probleme precum modul în care să facă comerț cu propriile lor monede naționale, însă în afara sistemului dolarului american, lucru care ar reprezenta o problemă acum, având în vedere sancțiunile impuse Rusiei, susține profesorului Shahar Hameiri, economist politic la Universitatea Queensland din Australia.

Economistul a mai precizat că se așteaptă la ”o stângăcie” în cadrul summit-ului de joi, având în vedere situația în care se află Rusia.

„Nu va exista nicio îmbrățișare deplină a Rusiei (la acest summit), nu e îndoială de asta și sunt sigur că va fi destulă stângăcie acolo…însă în spatele stângăciilor, (de-dolarizarea) este una dintre domeniile în care aceste guverne chiar au un interes comun.

Orice pas important departe de (un sistem bazat pe dolarul american) este potențial semnificativ”, a mai spus Hameiri.