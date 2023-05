Centrul ClusterPower, cel mai mare Data Center din România, a necesitat o investiție de aproape 40 de milioane de euro și a fost inaugurat oficial anul trecut. Centrul, care are la activ deja mai multe premiere tehnologice, continuă să se dezvolte, după cum ne-a devăluit Vladimir Ester, CTO ClusterPower.

Care a fost geneza celui mai mare centru de date din România?

Proiectul ClusterPower vine din armonizarea expertizei deținute de echipa noastră în domeniile IT și energie regenerabilă și din necesitatea unei infrastructuri digitale care să contribuie la dezvoltarea unor proiecte de mare anvergură în România și în regiune. Pe aceleași considerente, am construit și strategia noastră de dezvoltare, care are ca elemente cheie eficiența energetică, scalabilitatea și securitatea datelor.

Ce premiere și-a trecut Data Center-ul în portofoliu?

Pe de o parte, am construit primul centru de date hiperscalabil din România, cu o capacitate de până la 200 MW, iar pe de altă parte am fost printre primii din industria centrelor de date, cel puțin la nivel european, dacă nu chiar global, care au implementat o soluție inovatoare pentru partea de energie. Ne producem energia în interiorul campusului, folosind un mix de până la 25% hidrogen, ca sursă primară de energie și colectăm căldura reziduală pentru a produce partea de răcire. Astfel reușim să atingem un indicator PUE de 1.1, în condițiile în care, la nivel global, media este 1.6. Cu alte cuvinte, pentru 1KW de echipament IT consumat, clienții noștri mai au nevoie doar de 0.1KW pentru răcire. Nu în ultimul rând, Data Center-ul a obținut certificarea Tier III din partea Uptime Institute, o altă premieră pentru România și pentru regiune, ceea ce confirmă nivelul foarte înalt de disponibilitate și redundanță a serviciilor furnizate de ClusterPower.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2023?

Pentru 2023 ne dorim să continuăm dezvoltarea afacerii. De asemenea, vom continua să creștem portofoliul de energie regenerabilă, astfel încât să continuăm să oferim clienților noștri soluții de infrastructură digitală care folosesc energie verde. Vedem 2023 ca pe un an de creștere, în care dezvoltăm atât echipa internă cât și proiectele și parteneriatele strategice începute anul trecut, cu focus pe clienții noștri actuali și viitori.

Ce schimbări estimați că vor surveni în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

În lume se produc din ce în ce mai multe date, după unele estimări se va atinge un volum 181 de Zettabytes în 2025. La acest moment, 90% din datele existente au fost produse în ultimii doi ani. Aceasta poate fi o oportunitate extraordinară pentru omenire, pentru îmbunătățirea vieților oamenilor, pentru inovație. Important este cum folosim aceste date în mod sigur, respectând principiile etice și cu ce le procesăm. Cred că asta va conduce la o creștere exponențială a infrastructurii digitale și a cloud-ului, care vor fi în centrul business-ului. Se vede deja la nivel global o tranziție de la infrastructura on premise la cloud. Și cred ca asta va continua. Sigur că nu putem ignora și revoluția AI, care a intrat în lumina reflectoarelor datorită fenomenului Chat GPT, dar este pe un trend ascendent de ceva vreme deja. Și aici este importantă infrastructura. În centrul ClusterPower am instalat deja aceeași arhitectură, aceleași echipamente care au fost folosite de Open.AI pentru instruirea modelelor ChatGPT și deja deservim clienți care dezvoltă soluții AI.