Într-o postare pe pagina personală de Facebook, deputatul liberal Violeta Alexandru acuză că PNL face o ”straşnică treabă” prin rocada premierilor gândită împreună cu PSD.

Mai exact, ea susține că toată această rocadă ”gândită profund” face ca social-democraţii să ajungă să organizeze toate alegerile din 2024.

”Din toată rocada asta gândită atât de profund rezultă că lasă PSD să organizeze alegerile din 2024. Straşnică treabă face PNL. Se vede”, a scris, joi seară, pe Facebook, Violeta Alexandru.

De menționat este faptul că reacția acesteia vine după ce PNL şi PSD au decis să aibă premierul prin rotaţie, la un an şi jumătate. Pe de altă parte, o altă problemă o reprezintă cine va intra prima oară la guvernare.

Mai exact, ambele partide insistă să fie primele care vor da premierul, însă există mari şanse ca propunerea PNL, Nicolae Ciucă, să fie persoana desemnată de preşedintele Klaus Iohannis.

Cine ar putea fi noul premier

În aceste condiţii, mandatul premierului liberal ar urma să se încheie la 30 mai 2023 şi ar trebui să înceapă mandatul de un an şi şase luni al premierului PSD.

Marcel Ciolacu declara după negocierile cu cei de la PNL și UDMR că încă se poartă discuții pentru a se ajunge la un rezultat comun.

„Singurul lucru: am înceracat să creionăm cele două propuneri și structura Guvernului. Nu am ajuns la o discuție să vedem cine are primul ministru. Dacă noi insistăm să nu avem premier, Ministerul de Finanțe să fie la PSD. La fel la PNL. Am avut o discuție pe pachetul social. Părerea celor de la PNL e să nu creștem nicio taxă, nu putem să venim cu o minciună în fața românilor”, a mai spus Marcel Ciolacu, după negocierile cu cei de la PNL și UDMR.

În ședința de joi a BEX, liberalii au votat în unanimitate, propunerea lui Nicolae Ciucă pentru funcția de prim-ministru. în timp ce PSD îl susține pe liderul partidului, Marcel Ciolacu.

Acest lucru înseamnă că negocierile dintre PNL și PSD sunt aproape finalizate pe programul de guvernare, însă cele două partide trebuie să își împartă ministerele în viitorul guvern, după stabilirea premierului.

Amintim faptul că în 2024 vor avea loc toate cele patru rânduri de alegeri: locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, iar dacă PSD va fi atunci la guvernare, se va ocupa de toate aceste aspecte.