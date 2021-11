PNL și PSD au ajuns la o decizie comună!

După negocierile cu cei de la PNL și UDMR, Marcel Ciolacu a explicat faptul că s-a încercat creionarea celor două propuneri și structura Guvernului. Totodată, acesta a dat de înțeles și că este de acord cu propunerea liberalilor.

„Am încercat să creionăm cele două propuneri și structura Guvernului. Nu am ajuns la o discuție să vedem cine are primul ministru. Dacă noi insistăm să nu avem premier, ministerul de finanțe să fie la PSD. La fel la PNL.

Am avut o discuție pe pachetul social. Părerea celor de la PNL e să nu creștem nicio taxă; nu putem să venim cu o minciună în fața românilor. Am ajuns la un program, ca joi România să aibă Guvern. Am negociat cu toții, România trebuie să aibă guvern. Încercăm să mergem cu un acord politic în care să scriem clar care este prim-ministrul și care este rotația”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă PSD ar putea renunța la decizia ca primul premier să fie dat de social-democrați.

„Cel mai bine o să se exprime colegii mei când o să merg în fața lor cu aceste propuneri”, a răspuns Marcel Ciolacu. Astfel, viitorul premier ar urma să fie în funcție până în luna mai 2023.

„Încercăm să rămânem în același număr de ministere și în următorul guvern”, a mai precizat Ciolacu, cu privire la configurația viitorului guvern.

Propunerea făcută de Florin Cîțu

„Este o victorie importantă pentru noi, PNL, sa avem primul premierul, mai ales pentru că suntem partidul mai mic din coaliție. Pentru prima parte a rotativei îl propun pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier”, a declarat anterior Florin Cîțu.

Florin Cîțu a fost cel care a propus în ședința BEx ca delegația PNL să fie condusă la negocierile cu PSD și UDMR, de Nicolae Ciucă, să facă parte din echipă și să fie șeful delegației. Florin Cîțu a subliniat că a fost premier desemnat în 2020, și era foarte important dacă putea să conducă el negocierile, nu Ludovic Orban. De aceea consideră că acum Ciuca trebuie să aibă libertate în negocieri.

În ședința Bex, după vot, Florin Cîțu a anunțat că la ora 15:00 convoacă o ședință cu prim-vicepresedintii și Nicolae Ciuca, la înainte de ședința de la ora 16:00, de la Parlament, cu PSD. În acest context, Nicolae Ciucă a cerut o reconfirmare pentru locul ședinței, spunând „înțeleg că la Guvern are loc”.