Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat că negocierile dintre PNL și PSD vor continua. Trebuie menționat faptul că, în ședința oficială de astăzi, membrii liberali l-au propus pe Nicolae Ciucă în funcție de prim-ministru în sistemul de rotativă convenit de cele două partide.

„Eu am crezut că îl propun pe domnul Rafila”

Această nominalizare l-a surprins pe Marcel Ciolacu, care a afirmat că a „crezut că îl propun pe domnul Rafila.” În ciuda acestui fapt, momentan, nu se știe dacă președintele PSD este sau nu de acord ca Nicolae Ciucă să devină noul premier.

„Eu am crezut că îl propun pe domnul Rafila. În acest moment PSD are o propunere de prim-ministru. Noi mergem la negocieri la ora 16 cu Partidul Național Liberal. În acest moment înțeleg că PNL are altă propunere pentru rotație”, a susținut Nicolae Ciucă.

„Nici măcăr n-am stat de vorbă cu domnul Iohannis”

Astăzi, Marcel Ciolacu a fost întrebat de jurnaliști dacă a avut o înțelegere cu președintele Klaus Iohannis, în urmă cu două luni, pentru intrarea într-un Guvern condus de Nicolae Ciucă.

La această curiozitate, liderul social-democrat a avut un răspuns radical. „Doamne ferește!” a fost exclamarea lui Marcel Ciolacu cu care și-a început replica. Acesta a explicat că nu a avut loc nicio discuție între el și președintele României.

„Doamne ferește! Nici măcăr n-am stat de vorbă cu domnul Iohannis. Credeți că dacă aveam o înțelegere cu președintele Klaus Iohannis mai stăteam două luni de zile într-o criză politică?”, a explicat Marcel Ciolacu.

Liderii Partidului Național Liberal au decis, în ședința Biroului Executiv Național, să îl propună pe Nicolae Ciucă pentru funcția de prim-ministru. Astfel că Nicolae Ciucă va conduce negocierile cu PSD, ce vor fi reluate la ora patru după-amiaza. În ședința respectivă, Florin Cîțu a fost cel care l-a propus pe Nicolae Ciucă.

Guvernul Nicolae Ciucă ar putea fi votat săptămâna viitoare, joi, 25 noiembrie. Zilele următoarele, președintele Klaus Iohannis va invita partidele la consultări, la Palatul Cotroceni.