Care este cel mai important succes din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

Poate cel mai important succes este faptul că am reușit să construim, pas cu pas, singurul lanț național de florării din România. A fost un parcurs lung, cu multe provocări, dar și cu foarte multă bucurie.

În ultimul an, am deschis concept store-ul Magnolia din Cluj-Napoca, într-o clădire construită de la zero, despre care mulți spun că este una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș. Am gândit-o de la început ca pe o reprezentare a valorilor noastre, o extensie vizuală a brandului. De curând, am inaugurat și un nou magazin în Timișoara, în Iulius Mall, în același concept rafinat.

Ce proiecte vreți să dezvoltați în perioada următoare?

Ne dorim să continuăm extinderea rețelei de florării și să dezvoltăm tot mai mult segmentul en-gros. Totodată, vrem să rămânem conectați la cele mai bune soluții tehnologice care ne permit să oferim servicii rapide, creative și personalizate.

Ați avut puncte de inflexiune în carieră?

Cel mai dificil moment a fost începutul pandemiei Covid. Am fost nevoiți să ne despărțim de aproximativ 30% dintre colegii noștri. Am protejat cât am putut echipele cu familii și am păstrat mamele însărcinate. A fost extrem de dureros și nu mi-aș dori vreodată să trecem din nou prin așa ceva. Incertitudinea acelei perioade a fost, poate, cea mai grea provocare a carierei mele.

Care este rețeta succesului companiei dumneavoastră?

Cred că un lider adevărat trebuie să aibă capacitatea de a vedea potențialul oamenilor și de a-i ajuta să ajungă acolo unde li se potrivește cel mai bine. Ca organizație, ne-am construit pe perseverență și curaj. Am mers înainte și atunci când „nu a bătut vântul” și a trebuit să dăm noi la vâsle.

Unde vedeți compania peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

Compania va continua să se extindă, inclusiv internațional. Faptul că am reușit să proceduralizăm tot ceea ce facem ne permite să scalăm sustenabil. Vom găsi cei mai buni oameni care să ducă mai departe ceea ce am clădit. Pe mine mă văd tot în mijlocul oamenilor, poate mai discret, oferind sprijin și direcție. Și, firește, în mijlocul familiei mele.

Pe ce puneți accent în conducerea echipei: emoție sau pragmatism?

Cred că este esențial un echilibru între cele două. Florile în sine sunt un produs al emoției – iar noi livrăm sentimente. Avem nevoie de empatie, înțelegere, creativitate. Dar pentru a rezista în timp, un business are nevoie de rigoare, structură și pragmatism.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Seara pregătesc gustările pentru școală, dimineața ducem copiii, apoi urmează întâlniri și activități legate de firmă. După-amiaza ne întoarcem acasă, luăm masa împreună, apoi eu merg la sport, la cursurile de teatru sau la activități din comunitatea bisericii. Seara ne adunăm din nou la cină și încheiem ziua în familie, cu povești.

Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Sportul a fost mereu parte din viața mea. Am făcut sport din copilărie și, după o pauză în care m-am dedicat copiilor și afacerii, am revenit la acest obicei. De asemenea, urmez cursuri de teatru la o școală din Cluj – o pasiune pe care o am din tinerețe. Mi-aș fi dorit o carieră în teatru, dar viața m-a dus pe un alt drum – cel puțin la fel de frumos.

Cum ați defini succesul? Dar o femeie de succes?

Pentru mine, succesul înseamnă să fii fericit. Fericirea nu are mereu legătură cu cifrele sau cu statutul social. Am cunoscut familii cu resurse modeste, dar cu o armonie de invidiat. Și am întâlnit oameni foarte realizați financiar, dar profund nefericiți. O femeie de succes este o femeie care este mulțumită de sine, se simte bine cu ea însăși, care are puterea de a ierta mult și de a iubi mult.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Sunt un om binecuvantat, recunoscător și fericit.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

“Mândria aduce certuri, dar înțelepciunea se găsește la cei care acceptă sfaturi.”

Este un verset care mă inspira. Am înțeles că a învăța continuu și a asculta cu inima deschisă poate schimba totul — în viață, în familie, în afaceri.