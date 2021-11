Anunț șocant pentru Partidul Social Democrat! PNL refuză ca primul premier al României să fie un social-democrat. Informația a fost făcută publică de Robert Sighiartău, vicepreședintele liberalilor. Recent, acesta a fost întrebat dacă este exclus ca, în şedinţa Biroului Executiv, liberalii să supună la vot un politician din PSD pentru a ocupa funcţia de premier.La această întrebare, răspunsul lui Robert Sighiartău a fost unul afirmativ.

„Din punctul meu de vedere, da. Nu există această variantă pentru mine, ca membru al PNL, şi nici pentru partid. Ţin legătura cu colegii mei şi nu cred că sunt de acord să votăm un premier social-democrat în primul an jumătate”, a spus Robert Sighiartău.

Propunerea făcută de PSD

Partidul Social Democrat a decis, printr-un vot în interiorul formaţiunii, să facă prima propunere pentru şefia Guvernului în persoana lui Marcel Ciolacu. Între timp, Florin Cîţu a declarat că şi el a ales un nume de premier pentru Marcel Ciolacu: „I l-am propus lui Ciolacu pe Rafila, dar n-a fost de acord.”, potrivit adevarul.ro.

Reacția lui Marcel Ciolacu

Azi, președintele PSD Marcel Ciolacu, a oferit un răspuns propunerii făcute de Florin Cîțu. Acesta a afirmat că este de acord ca Alexandru Rafila să fie premier și că va discuta cu colegii de pardit pentru ai convinge.

„Dacă domnul Cîțu dorește și acceptă ca domnul Rafila să fie prim-ministru al României, nu am nici cea mai mică problemă. Dacă domnul Cîțu este de acord cu domnul Rafila prim-ministru, eu merg la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru domnul Rafila. Înseamnă că PSD și PNL au găsit un nume comun în persoana domnului profesor Rafila și eu sunt total de acord. Îi lămuresc pe colegii mei ca dl Rafila să fie prim-ministru. Repet, dacă dl Cîțu mi-a făcut această propunere, îl anunț că sunt de acord. Am auzit în spațiul public că domnul prim ministru demis mi l-a propus pe dl Rafila. Sunt total de acord. Vă repet, dl Cîțu a spus în spațiul public că mi l-a propus pe dl Rafila și că l-am refuzat. Îl anunț că eu nu refuz această propunere. Înseamnă că avem un prim ministru asupra căruia am picat de acord.”, a spus Marcel Ciolacu la Digi FM.