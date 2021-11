Trebuie sa se aplice si prelatilor, si profesorilor, si parlamentarilor, tuturor

Invitat în emisiunea ”Punctul Culminant” a lui Victor Ciutacu, profesorul Alexandru Rafila a declarat că Partidul Social Democrat nu va accepta și nu va vota o lege a certificatului verde COVID care să fie descriminatorie.

„Se stie ca urgentele nu se platesc. Deci nu se pune problema ca PSD sa voteze ca nevaccinatii sa-si plateasca singuri tratamentul. Nu este posibil din punct de vedere medical, iar ceea ce face ca Romania sa aiba o rata de mortalitate atat de mare este faptul ca oamenii merg tarziu la spital, iar o asemenea decizie ar face doar ca oamenii sa intarzie si mai mult mersul la medic.”, spune acesta.

Deputatul social-democrat a precizat că această preocupare există și la nivelul blocului comunitar și că toate propunerile au nevoie de un timp foarte lung de implementare.

”Este o preocupare si la nivel UE si daca se va gasi o metoda aplicabila, ne vom ralia si noi. Toate propunerile astea, inclusiv cea legata de certificat, au nevoie de un timp foarte lung de implementare. Cat ar dura sa vaccinezi 6 milioane de oameni? Noi am merge pe varianta cu 60 de zile perioada de gratie si sa aiba varianta testarii. Chiar si testarea este mai complicata decat vaccinarea, iar testarea rapida este exclusa.”, a mai declarat acesta.

Antivirale noi în România

Alexandru Rafila este de părere că în următoarele săptămâni problema de sănătate publica va reveni în limitele normale, subliniind că asta nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim pentru un nou val.

Deputatul social-democrat a venit și cu veste bună, precizând, totodată, că există antivirale noi care ar putea ajunge în România în aproximativ o lună.

”Cred ca in urmatoarele cateva saptamani problema de sanatate publica va reveni in limite normale, dar asta nu inseamna ca nu ar trebui sa fim pregatiti pentru valul 5. Trebuie sa dezvoltam policlinicile si tratamentele. Sunt antivirale noi. Cred ca foarte rapid, in vreo o luna, se poate ca acestea sa ajunga in Romania. Se poate ca acest lucru sa se negocieze direct la nivel european, prin UE. Pretul este diferit in functie de tara, nu stiu excat in ce categorie ne-am situa noi, dar nu cred ca la cel mai mic pret, din pacate.”, spune acesta.

Deciziile trebuie să se aplice tuturor

Profesorul Alexandru Rafila a mai spus că este important ca lumea să lucreze împreună pentru a putea depăși acest moment. Potrivit fostului reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății orice decizie s-ar lua, aceasta trebuie implementată pentru toată lumea, inclusiv pentru parlamentari.

”Eu as vrea sa ne coordonam si la valuri cu tarile europene, si la numar de decese, pentru ca noi stam mult mai rau. Si sper sa avem un raspuns comparabil, dar trebuie sa facem toti un efort. Trebuie sa trecem intr-o faza de solidaritate atunci cand sesizam o crestere a numarului de cazuri. Pentru testare am putea folosi centrele de vaccinare, ar putea folosi si pentru testare.

Se pot organiza si centre de testare unde sunt multi angajati, important este sa mearga repede decontarea. Eu sunt absolut tulburat de faptul ca acum, cand suntem pe scadere, nu e nimeni afectat de 500 de decese pe zi, cate au fost. Daca lucram toti impreuna, avem sanse, dar daca asteptam rezolvarea de la un singur om sau institutie, nu se poate.

Daca luam o decizie, trebuie sa se aplice si prelatilor, si profesorilor, si parlamentarilor, tuturor. A pornit de la personalul medical si s-a ajuns la vreo 40 de amendamente, de nici nu mai recunoastem proiectul initial. Probabil ca pana la sfarsitul lunii ar putea sa treaca acest proiect prin procedura parlamentara.”, a spus Alexandru Rafila.