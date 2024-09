Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu a făcut un anunț important sâmbătă, subliniind că România va beneficia de o alocare de 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucția zonelor devastate de inundații. Această sumă va fi utilizată pentru a sprijini comunitățile afectate și pentru a restaura infrastructura distrusă, având ca scop nu doar recuperarea, ci și îmbunătățirea rezilienței în fața unor astfel de calamitate naturale în viitor.

În plus, Negrescu a menționat că Guvernul României lucrează activ pentru a accesa și alte finanțări europene, ceea ce reflectă o strategie amplă de mobilizare a resurselor necesare pentru a aborda efectele negative ale inundațiilor. Aceste demersuri sunt esențiale nu doar pentru reconstrucție, ci și pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor afectate. Acțiunile guvernamentale vizează astfel consolidarea infrastructurii și asigurarea unui mediu mai sigur pentru cetățeni.

Acest anunț vine într-un moment în care sprijinul financiar european este crucial, iar cooperarea între autoritățile locale, naționale și instituțiile europene este esențială pentru a face față provocărilor climatice tot mai frecvente.

„Pentru claritate, premierul Marcel Ciolacu este cel care a discutat direct cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, toate aceste aspecte.

De aceea, europarlamentarii PSD, cu sprijinul grupului social-democrat din Parlamentul European, au fost cei mai vocali în a susține direct revendicările României încă de săptămâna trecută, imediat după producerea tragicelor evenimente.

În acest sens, am interpelat Comisia Europeană, am lucrat la rezoluția legislativului european și am solicitat, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul UE, declanșarea de urgență a mecanismelor financiare pentru susținerea persoanelor și zonelor afectate de inundații.

Rezoluția solicită Comisiei Europene sǎ accelereze mobilizarea fondurilor pentru ţările afectate şi punerea la dispoziţie a tuturor tipurilor de sprijin tehnic şi financiar”, scrie Victor Negrescu.