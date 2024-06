Vin banii de la Guvern. Românii trebuie să depună cerere obligatoriu

SURSA FOTO: Dreamstime

Bani în plus din partea statului român! Sunt disponibile două pachete: unul pentru care se acordă 38 de euro pe an și pe hectar și altul pentru care valoarea plății compensatorii este de 137 de euro pe an și pe hectar. Este vorba despre ajutorul de stat în silvicultură, mediu şi climă.