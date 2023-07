Viktor Orban a spus despre Uniunea Europeană că este o uniune bogată și slabă, care vede în jurul ei o lume rebelă.

„Uniunea Europeană ne poate da impresia că suferă de anxietate și se simte înconjurată. Uniunea Europeană se vede bine, este o uniune bogată și slabă, care vede o lume rebelă în jurul ei, „zgomot confuz, nemulțumiri vechi, multe guri flămânde, consum enorm” „, a declarat acesta.

Viktor Orban, atac la adresa Uniunii Europene

Potrivit listei de țări a Fondului Monetar Internațional, Marea Britanie, Italia și Franța vor ieși din primele zece până în anul 2030. De asemenea, Germania, care în prezent se află pe locul patru, va coborî pe zece. Aceasta este realitatea, a spus premierul maghiar, adăugând că „frica, sentimentul de a fi înconjurat conduce Uniunea Europeană spre izolare, UE se sperie de concurență”.

Viktor Orban a comparat blocul comunitar cu un campion de box în vârstă care își arată medaliile, dar nu mai vrea să intre în ring.

„Toate acestea duc la un ghetou economic, politic și cultural”, a afirmat acesta.

Viktor Orban a primit un document în care i s-a cerut să evite anumite subiecte

Viktor Orban a susținut, sâmbătă dimineață, un discurs la Universitatea de Vară din Băile Tuşnad, acolo unde s-a întâlnit și cu maghiarii din zonă.

Printre subiectele abordate de șeful Guvernului de la Budapesta s-a numărat și cel al subiectelor pe care nu ar avea voie să le abordeze în discursul său, potrivit unui document sosit de la cel mai înalt nivel, de la Ministerului Afacerilor Externe de la București, un „aliat al președinției”, după cum spune Viktor Orban.

Premierul ungar a subliniat că este vorba despre un document oficial de stat, nu de simple recomandări.

„În fiecare an cauzează niște dureri de cap, care ar trebui să fie subiectele de discuție pentru că știm de la bun început la ce ne vom gândi la final cu toții, dar întrebarea este cum ajungem acolo.

Anul acesta am primit un material ajutător pentru asta, pentru că Ministerul Afacerilor Externe din România, din câte am înțeles este aliat mai degrabă președinției, mi-a venit în ajutor și mi-a trimis un document despre ce nu am voie să vorbesc, despre ce am voie să vorbesc și cum, dar și despre ce trebuie să evit.

Acesta este un document oficial de stat, vă fac cunoscut acest lucru”, a indicat Viktor Orban.