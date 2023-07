Viktor Orban a susținut, sâmbătă dimineață, un discurs la Universitatea de Vară din Băile Tuşnad, acolo unde s-a întâlnit și cu maghiarii din zonă.

Viktor Orban a primit un document oficial în care i se cere să evite anumite teme sensibile

Printre subiectele abordate de șeful Guvernului de la Budapesta s-a numărat și cel al subiectelor pe care nu ar avea voie să le abordeze în discursul său, potrivit unui document sosit de la cel mai înalt nivel, de la Ministerului Afacerilor Externe de la București, un „aliat al președinției”, după cum spune Viktor Orban.

Premierul ungar a subliniat că este vorba despre un document oficial de stat, nu de simple recomandări.

„În fiecare an cauzează niște dureri de cap, care ar trebui să fie subiectele de discuție pentru că știm de la bun început la ce ne vom gândi la final cu toții, dar întrebarea este cum ajungem acolo.

Anul acesta am primit un material ajutător pentru asta, pentru că Ministerul Afacerilor Externe din România, din câte am înțeles este aliat mai degrabă președinției, mi-a venit în ajutor și mi-a trimis un document despre ce nu am voie să vorbesc, despre ce am voie să vorbesc și cum, dar și despre ce trebuie să evit.

Acesta este un document oficial de stat, vă fac cunoscut acest lucru”, a indicat Viktor Orban.

Indicațiile primite de Viktor Orban de la MAE

Ȋn continuare, premierul Ungariei a enumerat punctele trecute în acest document, pe care el ar trebui neapărat să le evite în discursul susținut la Băile Tușnad, pentru a nu inflama relațiile dintre cele două țări.

„Mă apucă și frisoanele”, a punctat Viktor Orban, adăugând că nu este nevoie ca el să pună într-o lumină proastă multe dintre aceste subiecte, precum valorile Occidentului, pentru că ele se pun singure într-o astfel de lumină și oricine poate vedea asta clar.

„1. Simboluri naționale. Bine, putem să convenim în asta, nu vorbesc despre asta, însă urez bun venit prietenilor care vin cu steagurile ungurești și secuiești.

2. Să nu vorbim despre drepturile colective ale minorităților. Bine, nici despre asta nu vorbesc, doar constat că acestea există și li se cuvin maghiarilor care trăiesc aici.

3. Scrie aici să nu vorbim despre unități teritoriale administrative românești inexistente, M-am gândit la ce se pot gândi. Eu cred că se referă la Ardeal și Ținutul Secuiesc, dar nu am susținut niciodată că acestea ar fi unități teritoriale românești.

4. Scrie aici că există subiecte despre care putem vorbi, dar să nu le punem în lumină proastă, cum ar fi de exemplu valorile occidentale. Dacă cineva se învârte în lumea politicii europene, așa cum e și treaba mea, valorile occidentale înseamnă migrație și război. Dragilor, nu trebuie să le punem în lumină proastă pentru că se pun ele singure în lumină proastă.

5. Și în final, mai există o perlă care trebuie evitată. Scrie să evităm discursurile xenofobe sau cu tentă xenofobă referitoare la migrație. (…) Mă apucă și frisoanele, deci voi evita să vorbesc despre acest lucru”, a indicat Viktor Orban.

Klaus Iohannis nu va fi restricționat atunci când va veni în Ungaria

Premierul de la Budapesta a mai venit și cu un mesaj îndreptat direct către președintele Klaus Iohannis. La momentul unei eventuale vizite în țara vecină, liderului de la Cotroceni nu i se va impune ce anume să vorbească, spune Viktor Orban.

„În schimb, dacă am primit astfel de recomandări, ce oferim noi prietenilor români?

În primul rând, dacă președintele României vine în Ungaria și ține un discurs, și noi îl tot invităm, atunci nu îi vom stabili ce poate spune și ce nu”, a declarat Viktor Orban.