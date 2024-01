Planul lui Viktor Orban dă roade! UE este la picioarele Ungariei

Viktor Orban vs oficialii europeni. Comisia Europeană este dispusă să facă anumite concesii către Ungaria pentru a asigura suma de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, au dezvăluit surse anonime din cadrul oficialilor europeni, conform informațiilor obținute de către The Financial Times.

Posibilele măsuri includ:

permisiunea acordată Ungariei de a suspenda finanțarea la jumătatea anului 2025;

o revizuire a pachetului de sprijin pe o perioadă de patru ani. În acest timp, se va evalua necesitatea financiară a Ucrainei și îndeplinirea cerințelor pentru asistență europeană.

Într-un efort de a obține renunțarea premierului ungar Viktor Orban la dreptul de veto, Comisia Europeană este dispusă să ofere opțiunea acestuia, în 2025, de a întrerupe acordul de finanțare la jumătatea perioadei, au dezvăluit trei oficiali familiarizați cu situația.

În cadrul unui posibil acord, Uniunea Europeană ar consimți să efectueze o revizuire a pachetului de sprijin pe o perioadă de patru ani în anul următor. Perioadă în care se va evalua necesitatea întregii sume pentru Ucraina și dacă aceasta a îndeplinit cerințele pentru a primi asistență din partea UE.

Acest aranjament i-ar oferi lui Viktor Orban posibilitatea de a se opune prin veto continuării finanțării, conform sursei citate.

Comisia Europeană este pregătită să includă o clauză de tip „frână de urgență”

Totodată, Comisia Europeană este pregătită să accepte inspecții anuale și să includă o clauză de tip „frână de urgență”. Prin ea, orice țară ar putea să-și exprime îngrijorarea cu privire la asistența acordată Ucrainei.

Un înalt oficial maghiar, întrebat dacă aceste concesii ar fi suficiente pentru a determina renunțarea lui Viktor Orban la dreptul de veto, a declarat: „Nu este încă clar, dar cel mai probabil că da.”

În decembrie 2023, premierul Ungariei, Viktor Orban, a utilizat dreptul de veto pentru a bloca pachetul de ajutor al UE. Această problemă devine și mai presantă având în vedere blocarea din Congresul SUA. Acolo, problema asistenței militare pentru Ucraina este blocată de către republicanii americani.

Ideea unei clauze de revizuire a asistenței acordate Guvernului de la Kiev a fost inițial propusă de Ungaria în octombrie 2023. A fost întâmpinată cu opoziție din partea altor lideri europeni.