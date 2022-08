Victorie pentru Simona Halep. Sportiva noastră este de neoprit. Locul 6 WTA a reușit să se califice în turul doi la turneul de categorie WTA 1000 de la Cincinnati.

Simona Halep a obținut un scor 6-4, 3-6, 6-3, după două ore şi 11 minute de joc, iar următorul său meci îl va avea cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 20 mondial, în turul doi.

Până acum, cele două sportive s-au mai întâlnit de trei ori pe teren, iar Simona Halep a reușit mereu să se impună. Pentru peformanță de la Cincinnati, sportiva noastră urmează să primească 16.340 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Simona Halep a revenit în top 10 WTA

Menționăm faptul că victoria de la Cincinnati vine după ce în urmă cu doar două zile, Simona Halep a bifat o altă victorie majoră în cariera ei. Aceasta a reușit să câștige turneul de la Toronto, care a adus-o din nou în top 10 WTA. La acel moment, sportiva noastră și-a felicitat adversara pentru tot efortul depus și i-a urat succes și la meciurile următoare.

„Este greu să încep de undeva, am foarte multe lucruri de spus, dar sunt foarte obosită, a fost o luptă grea. Felicitări, Beatriz, ai făcut o treabă bună în această săptămână și pe parcursul întregului an, de altfel, ai câștigat atâtea titluri și atâtea meciuri. Îți multumesc pentru azi, a fost o luptă nemaipomenită, și îți urez mult succes pentru US Open, la fel și echipei tale”, a spus Simona Halep.

Simona Halep vrea să câștige cât mai multe trofee

În același timp, sportiva noastră a mai precizat că în urmă cu câteva luni nu și-ar fi imaginat că va câștiga acest trofeu, însă datorită antrenorului său și a tuturor celor care au susținut-o, acest lucru a putut să fie posibil.

Simona Halep le-a mulțumit public și tuturor membrilor echipei sale pentru toată implicarea și speră în continuare la cât mai multe trofee, iar progresul de la Cincinnati pare să confirme faptul că sportiva noastră a revenit în forță pe teren.

„Acum câteva luni, nu mă gândeam că aș putea câștiga acest trofeu. Patrick, îți mulțumesc că ai crezut în mine și mi-ai fost alături, sper că te-am făcut mândru astăzi. Poate că nu am jucat extraordinar, dar am luptat și asta contează. Să sperăm că vor mai fi multe trofee împreună. De asemenea, mulțumesc Arnaud (n.r. Arnaud Restifo), mulțumesc Candice (n.r. Candice Gohier)”, a mai declarat Simona Halep, făcând referire la ceilalți membri ai echipei sale.