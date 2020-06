„În urmă cu mai bine de 1 an prezentam în fața Comisiei Europene proiectele și obiectivele pe care Alianța Vestului le are. Printre aceste obiective, solicitam ca atragerea fondurilor europene să poată fi decisă la nivel regional, nu la nivel național. Iată că am reușit, într-un timp foarte scurt, să punem în legislație această descentralizare. De acum regiunile vor putea decide în funcție de prioritățile fiecăreia dintre ele ce direcții de dezvoltare urmează, desigur în acord cu liniile de finanțare de la nivel european.

Ce înseamnă această descentralizare? Beneficiarii de fonduri europene nu vor mai trebui să aștepte aprobările de la Centru, deciziile urmând să fie luate la nivel regional. Mai mult, trebuie subliniat că prin această descentralizare, regiunile vor pregăti și negocia direct cu Comisia Europeană Programele Operaționale Regionale, în funcție de nevoile și specificul regional. Tot la nivel regional se vor elabora ghidurile solicitantului prin care se stabilesc condițiile de acordare a finanțărilor către beneficiari, vor evalua și contracta la nivel regional proiectele depuse, vor gestiona implementarea acestora și efectuarea plăților către beneficiari. Această schimbare legislativă este o VICTORIE pentru regiuni și va duce la o dezvoltare mult mai rapidă și eficientă.

Așa cum am subliniat și la înființarea Alianței Vestului, în următorul ciclu financiar european – 2021-2027, accentul se va pune pe regiuni și pe descentralizarea procesului de finanțare”, a transmis europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Comisia trebuie să vină în primul rând în sprijinul producătorilor

Fostul primar al Municipiului Arad și actual europarlamentar, Gheorghe Falcă, a sprijinit în Comisia Petiții din Parlamentul European, petiția inițiată de fermierul Josef Fradler (reprezentând crescătorii de animale din Austria) și vorbind în numele crescătorilor de animale europeni. Petiționarul austriac a prezentat situația de pe piața europeană a produselor alimentare, în special a cărnii de vită, observând o denaturare masivă a pieței din cauza crizei COVID-19 și a scăderii ulterioare a cererii de carne de vită în gastronomie și turism. De asemenea, petiționarul a sesizat faptul că nu a existat o măsură de protecție din partea Comisiei în contextul importului proporțional ridicat de carne de vită din America de Sud. Astfel, importatul a crescut în detrimentul fermierilor europeni, petiționarul solicitând creșterea imediată a taxelor vamale la carnea de vită, conform unui comunicat.

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a luat cuvântul în cadrul Comisiei de Petiții și a punctat: „Când vorbim despre șeptelurile de vaci atunci ne referim la șepteluri de carne și șepteluri de lapte. În situația actuală, fermierii primesc presiuni din ambele părți: pe de o parte din perspectiva importurilor în Uniunea Europeană – prețul cărnii de import fiind mai scăzut decât cel al producătorilor europeni, și pe de altă parte există și presiunea fermierilor care au șepteluri de producere de lapte. Aceștia din urmă, nemaiavând piață și-au sacrificat animalele și au intrat pe piața concurențială a cărnii de vită”.

Potrivit europarlamentarului, Comisia trebuie să vină în primul rând în sprijinul acestor producători, iar țările să se implice prin depozitele de stat și să susțină sectorul crescătorilor de carne de vită. Mai mult, FALCĂ a specificat faptul că în depozitele frigorifice exista 25% acoperire, ceea ce înseamnă că se pot realiza depozite tampon pentru zona de securitate.

„Fiecare stat are voie și trebuie să aibă o zonă de securitate pentru a putea face față acestei perioade dificile. Trebuie să ne asumăm o implicare în creșterea rezervelor de stat, pentru ca pe de o parte fermierii să aibă unde să își depoziteze carnea de vită, iar mai apoi peste câteva luni când se va relansa sectorul turismului și cel gastronomic să o poată comercializa. Rolul nostru este de a ne proteja fermierii și crescătorii de animale”, a concluzionat Falcă.