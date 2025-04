În cadrul lansării programului său, Victor Ponta a subliniat că se va concentra exclusiv pe măsuri concrete pentru fiecare categorie de români și nu va răspunde atacurilor din campanie.

Victor Ponta și-a lansat Programul Prezidențial „România pe primul loc”

El a subliniat că, până la 1 iunie, noul președinte ales trebuie să colaboreze cu un guvern care să își asume această agendă. Ponta consideră că nu toate partidele aflate în prezent în Parlament vor participa la guvernare, dar crede că PSD, AUR și PNL au oameni pregătiți, care trebuie doar să fie lăsați să intre în guvern. Se bazează pe experiențele pozitive avute anterior cu un guvern format din PNL, PSD și UDMR. De asemenea, și-ar dori ca noul guvern să rămână în funcție până la alegerile din 2028 și să aplice programul propus.

„Mi-aș dori ca noul guvern să rămână în funcție până la alegerile din 2028. Până la 1 iunie, noul președinte ales trebuie să lucreze cu un guvern care să-și asume această agendă. Nu toate partidele care sunt acum în Parlament vor fi la guvernare. Cred că PSD, AUR, PNL au oameni pregătiți. Trebuie doar să fie lăsați să intre în guvern. Se bazează pe realizări concrete pe care le-am avut cu un guvern PNL-PSD-UDMR. Mi-aș dori ca noul guvern să rămână în funcție până la alegerile din 2028 și să aplice acest program”, a spus Ponta.

Ponta a reclamat atacurile online asupra contului său de Facebook

Ponta a reclamat atacurile online asupra contului său de Facebook, menționând că ori PSD, ori AUR au finanțat o campanie masivă de boți care i-au blocat contul. Susține că protecția României în fața unor astfel de atacuri este inexistentă și că, deși toată lumea admite această problemă, nimeni nu ia măsuri. Ponta afirmă că situația economică este evidentă pentru toți cetățenii și că, indiferent de blocajele online, va găsi alte modalități de a comunica.

„Ori PSD, ori AUR au plătit o uriașă campanie de boți care îmi blochează contul de Facebook. Nu mi s-a urât cu răul. Un partid care are resurse din subvenție, am fost atacat eu și Nicușor Dan, ori PSD ori AUR au plătit o uriașă campanie de boți care îmi blochează contul de Facebook. Protecția României este zero. Toată lumea ne dă dreptate. Sunt boți din afară care ne blochează conturile și toată lumea dă din umeri. Cred că absolut orice om din această țară simte criza economică și eu le vorbesc despre ceva ce este evident pentru toți. Oricât o să blocheze cu boții o să găsesc o cale de comunicare”, a susținut candidatul.

Candidatul a vorbit despre nevoia unui nou guvern

Victor Ponta a subliniat nevoia unui nou guvern, deoarece, în opinia sa, actualele măsuri ne conduc spre faliment. A afirmat că știe cine va fi propunerea sa pentru funcția de prim-ministru, un om competent și curajos, și că pe 19 mai va comunica această propunere liderilor partidelor, anticipând că, deși nu va fi o alegere ușoară pentru aceștia, va fi acceptată.

Ponta a criticat actuala conducere a PSD-PNL, spunând că, dacă s-ar organiza alegeri parlamentare în prezent, aceste partide nu ar mai intra în Parlament. El a afirmat că imediat după alegeri era nevoie de un nou guvern, tocmai pentru că actualul executiv a obținut cel mai slab rezultat electoral din istorie, indicând lipsa încrederii populației. Ponta a punctat că echipa de conducere a PSD nu dorește să renunțe la putere, dar a subliniat că PSD are tradiția de a aduce lideri noi și de a guverna eficient.

„Știu pe cine voi propune partidelor ca prim-ministru. Liderii PSD le spun pesediștilor că vine Ponta și o să li se întâmple ceva rău. O să li se întâmple ceva rău lor, celor trei. Pesediștilor, ca și peneliștilor, o să li se întâmple ceva bun; o guvernare cu care o să se mândrească. S-a creat o cupolă ca în Nașul că dacă nu faci parte din cupola celor cinci… Trebuie un guvern nou. Altfel, pe măsurile actuale, ne ducem în faliment. Știu pe cine voi propune partidelor ca prim-ministru. Deși nu le place o să-l accepte. Pe 19 mai voi spune liderilor de partid. Deși o să le pice greu la stomac o să-l accepte. Un om competent și care are și curaj să facă reforme. De-aia ne-a mințit dl Ciolacu în toată perioada asta: că-i e frică. PSD-PNL nu știu dacă mai intră în Parlament. Am considerat că imediat după alegeri trebuia un nou guvern, tocmai pentru că actualul guvern, dacă avea încrederea oamenilor, nu lua cel mai prost rezultat din istorie”, a explicat el.

Echipa de conducere a PSD nu vrea să plece de la putere

În privința crizei economice, Ponta a spus că există o șansă mare ca după 17 mai să ieșim din această criză sau, în caz contrar, să intrăm într-un colaps economic total. A atras atenția că gravitatea situației este cunoscută, dar ascunsă de actuala conducere, care evită să informeze corect cetățenii.

Victor Ponta a exprimat convingerea că electoratul PSD se regăsește nu doar în persoana sa, ci și în proiectele sale. A amintit că a fost singurul ministru liberal și susține că sprijină interesele acestora. A adăugat că acuzațiile de suveranism îi sunt favorabile și că patriotismul economic va salva statele, în timp ce cei care nu îl înțeleg vor avea de pierdut. Ponta a evidențiat relația sa directă cu Administrația Trump, relație pe care vrea să o folosească în beneficiul României, și a reamintit că a fost singurul ministru român participant la ședințele Consiliului European.

„Echipa de conducere a PSD nu vrea să plece de la putere. PSD a avut întotdeauna capacitatea să vină cu lideri noi și să guverneze bine. Există o șansă foarte mare după 17 mai să ieșim din criza economică sau să ne prăbușim de tot. Cifrele nu le contestă nimeni dar nici nu spune oamenilor cât de grave sunt. Sunt convins că votanții PSD se regăsesc nu numai în mine, ci și în proiectele mele. Am fost singurul ministru liberal și sunt cu siguranță în sprijinul lor. Acuzațiile că sunt suveranist îmi fac foarte bine. Patriotismul economic va salva țări, iar cei care nu-l înțeleg, vor pierde. Sunt singurul care are o relație directă cu Administrația Trump și voi folosi această relație în folosul României. Sunt singurul ministru care a participat la ședințe ale Consiliului European”, a completat el.

Ponta susține că are nevoie ca toți membrii viitorului guvern să vorbească fluent limba engleză și franceză

Un alt punct important al programului său este legat de competențele miniștrilor: Ponta susține că are nevoie ca toți membrii viitorului guvern să vorbească fluent limba engleză și franceză, pentru a putea participa eficient la întâlnirile din cadrul Consiliului European, unde nu există translatori.

„Nu există translator la Consiliul European. Și nu există nici frica de a te întâlni cu parteneri europeni pentru că nu știu limba respectivă. Am nevoie ca toți miniștri să vorbească engleză și franceză pentru ca atunci când merg la Consiliile Europene să înțeleagă ce se discută acolo”, a subliniat candidatul.

În final, Ponta și-a exprimat speranța ca, după 18 mai, Nicușor Dan să se întoarcă la funcția de primar și să se concentreze asupra problemelor de trafic din București.

„Sper ca domnul Nicușor Dan, după 18 mai, să se întoarcă la viața de primar și să se ocupe de traficul din București”, a subliniat Ponta.

Candidatul afirmă că România este într-o situație mai rea decât în anul 2009

El consideră că medicii, profesorii și IT-iștii au fost printre cei mai afectați în ultimul an și că societatea trebuie să redevină una care protejează cetățeanul, nu îl distruge. În opinia sa, datoria candidaților este de a veni cu soluții pentru criza economică și bugetară, pe care o consideră cel mai mare pericol pentru România.

Victor Ponta afirmă că, pe baza experienței sale, România este într-o situație mai rea decât în anul 2009. El amintește că și atunci, înainte de alegerile prezidențiale, oficialii minimalizau gravitatea problemelor economice și promiteau că nu vor fi necesare măsuri dure, cum ar fi apelul la Fondul Monetar Internațional sau tăieri de pensii și salarii.

Guvernul a rămas de mult fără bani, se împrumută

În realitate, măsurile drastice nu au fost evitate, iar acum situația este, în opinia sa, chiar mai gravă decât atunci.

„Suntem într-o criză economică și socială mai gravă decât în 2010. Guvernul a rămas de mult fără bani, se împrumută, ori în câteva săptămâni cu voința românilor putem redresa România. Am pregătit câteva măsuri concrete care trebuie luate pentru fiecare categorie de români. Am decis că nu voi vorbi deloc despre contracandidați, românii nu mai vor scandal, vor să știe de ce sunt capabili candidații, ce au făcut, nu răspunsuri la atacuri. Voi vorbi despre ce știu eu să fac, despre ce cred eu că au nevoie românii, nu despre cearta și scandalul din ultimul an. Medicii, profesorii, IT-iștii au dus-o mai rău, au nevoie să redevină o societate care protejează cetățeanul, nu îl distruge”, a declarat Ponta.

Ponta salută faptul că președintele interimar, Ilie Bolojan, a recunoscut public gravitatea deficitului de peste 9% și pericolul iminent de recesiune și probleme economice serioase. În schimb, consideră că premierul, candidatul coaliției și ministrul de Finanțe ascund situația reală atât față de populație, cât și față de Comisia Europeană, sperând că problemele pot fi amânate până după alegeri.

Candidatul spune că România trebuie să evite o nouă tragedie economică similară celei din 2010

În cadrul programului său, Victor Ponta propune ca România să evite o nouă tragedie economică similară celei din 2010, fără a mai fi nevoie de tăieri de pensii și salarii sau de creșteri de taxe și TVA. El susține că este nevoie de implementarea unor soluții deja testate după 2012, care au dus la ieșirea din recesiune și la reducerea deficitului bugetar la sub 1%, menționând și sprijinul primit atunci de la ministrul Teodorovici.

„Datoria mea și a oricărui alt candidat la prezidențiale este de a veni cu soluții pentru ceea ce, de fapt, reprezintă cel mai mare pericol pentru România, criza economică, criza bugetară și faptul că n-am reușit să vorbim destul de mult în campanie e un lucru rău pentru România. Vreau să vă spun, în baza experienței pe care o am, că afirm fără niciun fel de ezitare suntem într-o situație mai rea decât cea din 2009. E adevărat și atunci, aproape un an de zile am ținut alegeri și atunci candidații la prezidențiale sau primul ministru de atunci spuneau că nu-i adevărat, că e totul foarte bine, că n-o să avem nevoie de Fondul Monetar Internațional, că nu se vor tăia pensii și salarii. Din păcate acum situația este chiar mai gravă decât atunci și vreau, este datoria mea, să spun că nu trebuie să ajungem în situația de atunci”, a mai spus candidatul.

Eliminarea tichetelor de vacanță a fost o măsură greșită

Ponta semnalează că eliminarea tichetelor de vacanță a fost o măsură greșită și că relansarea lor este necesară pentru salvarea turismului românesc, grav afectat în acest an. El propune revenirea la acordarea tichetelor de vacanță și de masă începând cu 1 iunie.

„Cred că e, de fapt, singurul dintre cei aflați la putere care recunoaște situația. Din păcate și primul ministru și candidatul coaliției și toți cei care, ministrul de Finanțe, ne ascund adevărul, l-au ascuns și Comisiei Europene, sperând că trec alegerile. După care vine din nou potopul, cum a venit și în 2010. Propunerea mea pentru cetățenii României, pentru viitorul guvern, este să evităm tragedia din 2010, să nu fie nevoie să tăiem din nou pensii și salarii, să nu fie nevoie să creștem TVA-ul și taxele, să venim de acum cu soluțiile pe care le-am aplicat după 2012 și care ne-au scos din recesiune, din criză bugetară și ne-au permis, pe de o parte, ca statul să își îndeplinească obligațiile față de pensionari militari salariați, pe de altă parte să reușească să gestioneze o creștere economică și un deficit bugetar, pe care eu îl pomenesc mereu ca fiind sub 1% și Ministrul de Finanțe, domnul Teodorovici, care m-a ajutat și atunci, sper că m-ajută și acum, îmi spune că, de fapt, eram în excedent bugetar și am zis să fim sub 1% ca să fim mai credibili”, a subliniat Ponta.

În analiza sa economică, Ponta subliniază că România are în prezent cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, de 9,3% din PIB. Anul trecut, conform datelor Comisiei Europene, Guvernul a împrumutat peste 250 de miliarde de lei, echivalentul a 50 de miliarde de euro, pentru acoperirea deficitului bugetar și rostogolirea datoriilor din anii anteriori. El atrage atenția că România are și cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de peste 5%, față de media europeană de 2,5%.

„Anul trecut din datele oficiale pe care le-am obținut de la Comisia Europeană, Guvernul a împrumutat peste 250 de miliarde de lei, 50 de miliarde de euro, pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru rostogolirea împrumuturilor luate după 2020. România are în continuare cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, peste 5%, în condițiile în care media europeană este de 2,5%. Are cel mai mare deficit al balanței comerciale, 33 de miliarde anul trecut doar, în 2024, practic banii cei 50 de miliarde pe care Guvernul i-a împrumutat, 33 deja au plecat în străinătate, pentru a susține producătorii din Bulgaria, Turcia, Grecia, China, Polonia, peste tot de unde România importă, și în același timp, nu doar susținând producătorii din alte țări, ci practic omorând producătorii interni, care nu au cum să facă față la acest tip de competiție neloială”, a conchis el.

De asemenea, Ponta atrage atenția asupra celui mai mare deficit al balanței comerciale din România, de 33 de miliarde de euro în 2024. El susține că banii împrumutați de Guvern, 50 de miliarde de euro, sunt cheltuiți în mare parte pentru a susține producătorii din alte țări, precum Bulgaria, Turcia, Grecia, China și Polonia, în timp ce producătorii români sunt grav afectați de această concurență neloială.

Discursul poate fi urmărit aici.