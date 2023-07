Potrivit lui Victor Ponta demisiile unor lideri politici, miniștri și chiar premieri, reprezintă o strategie pentru rezolvarea oricărui scandal politic. Însă acestea nu schimbă cu nimic sistemul, care va continua să producă aceleași efecte, fiind doar condus de alte persoane.

„În primul rând, cred că de multe ori am spus să vedem cum, după ce preia PSD funcția de premier, încep să apară toate problemele. Înțeleg că se știa de multe luni, dar nu a interesat pe nimeni până nu a venit PSD. Dacă cineva a furat din banii bătrânilor, trebuie să stea la închisoare, e un criminal. Sper că procurorii să aibă probe.

Pe de altă parte, eu am dreptul să vorbesc, că am pățit cu Colectiv. De atunci au murit oameni în spitale și nu s-a mai întâmplat nimic. Întrebarea mea după acest scandal este dacă se se schimbă sistemul? Pentru că e foarte clar că în acest moment, modul de a ne trata seniorii este o rușine îngrozitoare. Și vreți să va spun un lucru? Nici măcar eu nu mai înțeleg ce fac toate aceste zeci de agenții naționale, județene, orășenești. Nici nu știu cum mai găsesc autoritățile cine e responsabil, că își tot pasează hârtii de la una la altă, e un haos total.

În rest, bătălii politice era normal să vină. Nu cred că avea ce să facă Ciolacu, nu rezistă nimeni la așa un atac puternic. Dar am și eu durerea că măsurile sunt diferite, unii au voie să facă, alții nu au voie. Dar problema e, poate cineva să arate cum s-a putut ajunge în asemenea situație și schimbăm sistemul sau i-am dat afară pe Firea și Budai și trecem la următorul scandal?”, a declarat acesta într-o intervenție telefonică la România TV.

Situația este complicată în interiorul PSD

Întrebat dacă există o ruptură în PSD, fostul premier a răspuns că mereu există bătălii politice.

„Sigur că sunt bătălii politice, mereu sunt. Nu mă bag în ce e în PSD, că eu sunt exclus din PSD, pentru că l-am susținut pe Grindeanu. Dar ce mă interesează pe mine este, dacă îmi trimit un părinte la un asemenea azil pățește la fel? Sau se schimbe ceva fundamental și putem spune că ne tratăm decent bătrânii?”, a spus acesta.

„Ce să fac, nu cred că mă poate bănui cineva de simpatii USR. Nu mă interesează, nu cred că e un partid care poate guverna România. Puterea e la PSD și PNL, iar Ciolacu trebuie să repare ce nu a făcut nici domnul Ciucă, adică să repare sistemul.”, a adăugat Victor Ponta.

Cum va reduce România deficitul bugetar

Fostul premier a vorbit, de asemenea, și despre situația economică a României, care trebuie să reducă deficitul bugetar cât mai repede.

„Aici ați ajuns unde chiar mă pricep, unde am o experiență, toată lumea spunând că măsurile din guvernarea Ponta au fost foarte bune. Înțeleg că trebuie scăzut deficitul, că așa vrea UE, dar mi se pare greșit să vorbim de măriri de taxe și de tăieri de facilități în domenii cheie, cum ar fi agricultură. Nu are rost să ucidem de tot economia românească prin instabilitate fiscală. Sunt eu social democrat, dar am adoptat cel mai liberal cod fiscal din istoria României. Înțeleg constrângerile bugetare, dar decât să tăi cheltuieli, e mai bine să mărești venituri. Să taie cheltuieli poate oricine, să mărești venituri știu oamenii deștepți.

Problema cu pensiile, la inflația actuală, să tot dai câte 3%, 5%, nu ajunge. Dacă nu repornesti economia și tot consumăm din import și ne tot împrumutăm, din 2025 o să intrăm pe modelul Greciei din anii 2010 și va fi foarte rău.”,