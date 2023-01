Victor Ponta, dezamăgit de atitudinea românilor: „Românii nu sunt uniți. Cine poate scapă, cine e mai slab moare”

Victor Ponta a declarat marți, 24 ianuarie 2023, că România se îndeaptă spre o direcție greșită pentru că oamenii și-au pierdut speranța și au devenit egoiști, nemaifiind interesați de binele colectiv. De aceea, el a decis să nu mai facă gesturi de imagine și să nu mai meargă la evenimente publice doar pentru a-și bifa prezența. În prezent, Victor Ponta speră ca România să își revină măcar din punct de vedere economic.

„Nu mai sunt o oficialitate a statului, am fost de multe ori și am sentimentul, poate greșit, dar în anii trecuți, dincolo de cei din fața scenei, meregeam cu colegii de partid pe stradă pe drumul care duce acolo și vedeam starea oamenilor. Chiar și în 2010 era mai multă speranță. Mi se pare acum că, dincolo de primul rând, unde sunt oficialități care unii aplaudă, alții huiduie, mai în spate nu prea am mai văzut români, dar am speranță. Ăsta a fost sentimentul meu. Se pare că sunt mulți care gândesc așa ca mine”, a declarat, marți seară, Victor Ponta în cadrul unei emisiuni TV de pe România TV.

„24 ianuarie e Ziua Unirii, dar românii nu sunt uniți. Oamenii spun ”Ce unire? Cine poate scapă, cine e mai slab moare.” Suntem în NATO, în UE, luptăm alături de Ucraina, care ne mai dă și câte o palmă… Singura zonă unde sper să se schimbe ceva este pe zona economică și economie românească, de sprijinit firme românești. Sper economic să se schimbe, în rest e o lipsă de leadership. Faptul ca guvernul actual și cel viitor nu au opoziție e lucru rău. USR e slăbit, AUR are o singură voce, George Simion, e luptătoare, dar îi zic mereu ”Degeaba strigi, dacă nu oferi alternativă””, a adăugat Victor Ponta.

Victor Ponta nu mai vede „unirea nici la Iași, nici în altă parte”

Pe rețelele sociale, oficialul român a explicat că a refuzat să mai participe la evenimentele organizate la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române pentru a-și proteja amintirile frumoase din alți ani, amintiri despre „speranțe, dorințe colective de mai bine, solidaritate și încredere”. Victor Ponta a mărturisit că în acest an nu a mai simțit speranța românilor că „uniți ne va fi mai bine”.

„La mulți ani celor care sărbătoresc azi, la Iași, Ziua Unirii! Am multe amintiri frumoase din anii anteriori, amintiri despre speranțe, dorințe colective de mai bine, solidaritate și încredere. Nu vreau să stric acele amintiri – așa că anul acesta NU merg la Iași; chiar nu simt deloc o dorință colectivă de “unire”; nu văd oamenii politici cu viziune și curaj care chiar să înțeleagă și să își dorească solidaritate în proiectele naționale; nu văd speranța românilor că “uniți ne va fi mai bine”.

Și am decis să nu mai fac simple gesturi politice – mai bine spun ce văd și ce gândesc, indiferent de ce “voturi pierd sau câștig”! Eu chiar am crezut în “unire”, dar nu o mai văd nici la Iași, nici în altă parte – fiecare “pentru el” încercând să scape cumva din “înghețul” ultimilor opt ani și din “înghețul” care se arată în continuare!”, a scris, marți, Victor Ponta pe contul lui de Facebook.