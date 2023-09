Victor Ponta a recunoscut, anul trecut, cu ce se ocupă de când a ieșit de pe scena politică. De ani de zile, el se ocupă de consultanță de business. Acesta a clarificat, atunci, că nu a lucrat vreodată la o instituția publicată sau la vreo companie cu capital integral sau parțial de stat. În prezent, el este consilierul politic al lui Marcel Ciolacu, actualul premier al României.

Vp Projects Advisers S.R.L. este firma sa. Potrivit Registrul Comerțului, firma sa a avut o cifră de afaceri pe anii 2021 și 2022 în valoare de circa 1,3 milioane de euro. Profitul net se ridică la peste 1 milion de euro.

„Asta fac: dau consultanță de business. Firmelor din afară, nu din România. Îmi spun părerea despre ce se întâmplă pe piețele din estul Europei. Nu dau consultanță politică, doar economică. Nu câștig bani din consilier onorific la nimeni. Și nu lucrez și nu am lucrat cu nicio instituție publică din România sau cu o companie cu capital integral sau parțial de stat.

Este de interes public dacă aș avea vreun contract cu o instituție publică sau companie de stat sau dacă aș avea o funcție publică prin care primesc bani publici. Precizez clar că NU – nu am și nu am avut. Nu am încă un birou la Palatul Victoria. Probabil o să dea. Nu mor eu de asta”, a declarat Victor Ponta, anul trecut, în cadrul unui interviu acordat pentru Digi24.