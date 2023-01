Alfonso Garcia Mora, vicepreşedinte la International Finance Corporation (IFC), divizia de investiţii a Băncii Mondiale, responsabil pentru Europa şi America de Sud, a declarat că economia României va livra cifre mai bune decât economia europeană în 2023, conform ZF.

„Prin comparaţie cu economia europeană, cred că economia românească va livra cifre mai bune. Suntem într-o conjunctură complicată şi ştim asta. Există un risc ridicat de recesiune la nivel mondial, dar deschiderea Chinei poate ajuta. China a fost închisă până în decembrie.“, a spus Alfonso Garcia Mora. Însă este nevoie de mobilizarea capitalului privat: „Sectorul privat trebuie să fie mai relevant ca oricând. Avem nevoie să mergem cu toţii în aceeaşi direcţie. Capitalul privat este mare, dar trebuie mobilizat.“

Alfonso Garcia Mora s-a născut în Madrid şi are un doctorat obţinut la Universidad Autonoma de Madrid, acolo unde a şi predat. Acesta a deţinut mai multe funcţii de director la Banca Mondială, înainte să se alăture diviziei de investiţii IFC, care a investit în România, până în acest moment, o sumă de circa 1,5 mld. de dolari.

Chiar dacă ne aflăm într-un context economic dificil, totuși, România are potenţial: „Cred că România are un potenţial uriaş şi este bine să spunem asta pentru că eu chiar cred că şi acesta este un potenţial care nu a fost încă depăşit. Este adevărat că contextul nu este cel mai prietenos. Avem un război în Europa, în nordul ţării. Am văzut că acestea nu sunt distorsiunile pe care aceasta le creează pe multe fronturi diferite. Avem inflaţie, inflaţie cu două cifre cu impact, desigur, asupra ratelor dobânzilor.“

Reprezentantul IFC a amintit şi de criza alimentară şi cea energetică, care a lovit mai ales Europa. Pe de altă parte, a adăugat acesta, contextul generează oportunităţi: „Dar, pe de altă parte, este o mare oportunitate de a profita la maximum de situaţie. Şi cred că România are mijloacele pentru a face asta. Intrarea pe piaţa unică din Uniunea Europeană este un impact uriaş pentru ţară. Această ţară trebuie încă să se gândească mai bine cum să maximizeze cât mai mult sprijinul din partea Uniunii Europene în ceea ce priveşte finanţarea, în ceea ce priveşte fondurile.“

Așadar, este nevoie de un sector privat puternic, fără de care economia României nu poate trece la alt nivel, a mai spus Mora. Mobilizarea capitalului privat este obligatorie, atât pentru depăşirea unei posibile recesiuni, cât şi pentru creşterea economică, a insistat el.

„Aducerea României la următorul nivel nu se va face fără un sector privat puternic şi trebuie să vedem cum să maximizăm cât putem mobilizarea capitalului şi a capitalului privat pentru a ajunge acolo. Trebuie să transformăm unele sectoare ale economiei care trebuie să se adapteze la noua situaţie.“, a susținut vicepreședintele IFC.