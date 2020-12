Mai precis, miercuri au fost dați în trafic primii kilometri de autostradă în Moldova. Cu această ocazie ministrul Lucian Bode a subliniat faptul că la preluarea mandatului obiectivul de infrastructură avea un stadiu fizic de 27% și o serie de aspecte pentru a căror rezolvare echipa formată din reprezentanții MTIC, ai CNAIR și cei ai constructorului au reușit să găsească toate soluțiile astfel încât acest proiect să înainteze într-un ritm alert.

Astfel s-a reușit revizuirea acordului de mediu, cu emiterea deciziei etapei de încadrare si autorizarea întregii lucrări. S-a răspuns tuturor solicitărilor formulate în cadrul desfășurării procesului de evaluare a aplicației de finanțare la nivelul Comisiei Europene, iar la finalul lunii octombrie a fost emisă decizia de finanțare a acestui proiect din fonduri europene nerambursabile in valoare de 143 de milioane de euro.

Ce a declarat ministrul Lucian Bode

”Mă bucur că în mandatul Guvernului Orban reușim să dăm in trafic primii kilometri din Autostrada Moldovei, cei 16 km la profil de autostradă din VO Bacău. Doar cei rău intenționați nu văd progresele făcute în acest an în materie de infrastructură de transport, iar in ceea ce privește VO Bacău, prin efortul antreprenorului, pe care îl felicit pentru modul în care a gestionat acest proiect, vorbim despre un obiectiv finalizat înainte de termenul contractual care era sfârșitul lunii ianuarie 2022.

Concluzia este doar una: SE POATE și în România să finalizăm proiecte de infrastructură de transport înainte de termen!

A fost posibil acest lucru printr-o strânsă colaborare între cei doi parteneri CNAIR și Antreprenor, prin multă muncă și seriozitate, prin închiderea tuturor etapelor proiectului cu mult profesionalism, având în vedere ca am preluat acest proiect la un stadiu fizic de 27% si cu neajunsuri care au pus în pericol parcursul lui, lucrări neautorizate, neacoperite de reglementări în materie de mediu.

A fost o procedură derulată ca la carte, cu multă perseverență și simț al răspunderii, așa cum am procedat si în cazul deblocării finanțării europene pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Iată două proiecte majore cărora le-am asigurat, în acest an, finanțare europeană, în total peste 1 mld de euro!

România are șansa istorică, ca în următorii 7 ani, să se dezvolte si să construiască infrastructură de transport cât nu s-a construit în ultimii 30 de ani!

Dispunem de fonduri europene record pentru susținerea proiectelor de infrastructură, atât prin intermediul PNRR, din care domeniul de transport va putea atrage între 9,3 mld euro și 17 mld euro, la care se adaugă fondurile de coeziune din actualul POIM 2014-2020 si din viitorul POT 2021-2027 ( peste 8 mld euro) plus contribuția din PIB, 2% in medie anual, precum și alte surse atrase din parteneriate cu instituții financiare internaționale.”, spune acesta.

Investiții în infrastructură

Ministrul a mai precizat că Executivul va investi în infrastructură pentru a recupera decalajele de dezvoltare. Acesta a mai spus că fondurile trebuie folosite în mod eficient și responsabil pentru a face performanță în infrastructură.

”Vom investi masiv in infrastructură pentru a recupera marile decalaje de dezvoltare a rețelelor de transport comparativ cu statele din regiune și pentru a conecta toate regiunile istorice între ele și mai departe cu marile coridoare europene de transport.

Totul depinde de noi, ca stat, să utilizăm în mod eficient si responsabil aceste fonduri pentru a face performanță in infrastructură de transport.

Pentru a ne atinge toate obiectivele, la nivel de instituții publice trebuie să realizăm și acele reforme care să ne permită intensificarea ritmului de implementare a acestor proiecte.”, spune Lucian Bode.

Proiectele au fost impulsionate

”Anul 2020 a fost anul în care, în România, s-a construit infrastructură de transport, anul în care s-a investit masiv in proiectele de infrastructură și au fost deblocate investiții care au trenat de mulți ani.

În aceste 12 luni de guvernare liberală proiectele de infrastructură de transport din regiunea Moldovei au fost impulsionate, au fost abordate cu profesionalism si maxim interes, dovadă fiind că toate aceste obiective de investiții, fie că vorbim de A13 Brașov-Bacău, fie că vorbim de A7 Ploiesti-Siret sau despre A8 Tg Mureș-Tg.Neamț-Iași -Ungheni, au înregistrat evoluții importante.

Autostrada Moldovei, A7, care leagă de la Nord la Sud Moldova, este unul dintre proiectele propuse la finanțare prin PNRR, iar in anul 2026 conform condiționalităților specifice acestui instrument de finanțare european, trebuie finalizat. Este un proiect matur care este în grafic și sunt încrezător că va evolua conform așteptărilor, astfel încât in anul 2026 să se circule pe cei aproximativ 430 de km de la Ploiesti la Siret.

Toate proiectele mari de infrastructură din regiunea Moldovei sunt importante, ele sunt complementare, nu in competiție unele cu altele. Guvernul liberal are o abordare integrată a acestor proiecte, nu face ierarhii, și le-a oferit o perspectivă clară de implementare după ani buni în care au fost ignorate.

Am dat semnalul schimbării în abordarea proiectelor de investiții în infrastructură și ne-am propus să nu lăsăm nicio regiune în urmă din punct de vedere al dezvoltării rețelelor de transport!”, a declarat ministrul Lucian Bode.

Lungimea întregii lucrării este de 30,843 km. Reamintim că în data de 03.09.2020 s-a deschis traficul pe 7,366 km, iar astăzi, 02.12.2020 s-a deschis traficul pe 20,299 km din care 16,269 km sunt la profil autostrada.

Antreprenorul este Asocierea dintre SC Spedition UMB SRL si SC Tehnostrade SRL, iar valoarea contractului este 668.330.294,63 lei fără TVA.