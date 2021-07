Vești proaste pentru Andreea Esca! Fiica prezentatoarei a avut parte de o surpriză neplăcută

Conform informațiilor transmise de Mario Fresh pe rețelele de socializare, acesta s-a trezit cu dureri care nu îi permit să-și miște piciorul și nici să meargă.

„Întâmplări amuzante cu Mario Fresh, episodul 1. Am fost aseară la fotbal și am jucat. Am plecat de acolo super ok, nu aveam absolut nimic și astăzi dimineață m-am trezit și nu pot să pun piciorul stâng în pământ. Mă doare toată talpa, de la gleznă în jos. Abia pot să-l mișc. Nu știu ce am făcut. Ceva ajutor? Cineva?”, a transmis iubitul Alexiei Eram, înainte de a merge la un masaj de specialitate.

Andreea Esca a rămas fără cuvinte

Anterior acestei postări, Mario Fresh a dat cărțile pe față și a povestit care este cea mai mare obsesie a partenerei sale de viață.

Capitolul care a stârnit mereu tensiune în interiorul cuplului a fost cel legat de mâncare. Mario Fresh a povestit, amuzat, pentru evz.ro, cum se comportă fiica Andreei Esca atunci când vine vorba de acest subiect.

„Este foarte obsedată de planuri în legătură cu mâncarea. Ea își face mereu planuri în cap: „mergem acolo, mâncăm aia, facem aia, dormim trei ore, după ne trezim și mâncăm din nou” și dacă nu îi iese planul despre mâncarea respectivă și ajungem și nu este mâncarea pe care a visat-o, s-a stricat totul. Noroc că în vacanțe este puțin mai ok, se adaptează”, a povestit amuzat Mario Fresh pentru EVZ.

Alexia Eram a recunoscut relaxată că iubitul său are perfectă dreptate.

„Sunt înnebunită după mâncare, deși nu mănânc, mă abțin, dar când prind o zi în care am voie sau e vreo sărbătoare, rup. Sub obsedată de mâncare, îmi place foarte mult să mănânc”, a comentat râzând și Alexia Eram.