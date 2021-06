Fiica Andreei Esca face terapie. Cu ce probleme se confruntă Alexia Eram

Invitată în noul episod al podcastului Laurei Giurcanu, fiica Andreei Esca a povestit că trece printr-o perioadă dificilă și că merge la terapie pentru a trece peste momentele de anxietate pe care le are. Aceasta a mai spus că plânge aproape în fiecare zi și că terapia o ajută să treacă peste astfel de momente. Alexia Eram a mai spus că momentele de anxietate s-au intensificat de la începutul pandemiei de coronavirus.

„Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc. Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult. Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă.”, spune aceasta.

În cadrul aceluiași podcast fiica Andreei Esca a preczat că a făcut pentru prima oară terapie acum cinci ani și că apoi a făcut o pauză. Ulterior, a reluat din nou întâlnirile cu terapeutul și s-a oprit după câteva luni. De când a început pandemia, însă, aceasta a spus că a început din nou să facă terapie.

”Nu neapărat pentru că aș avea ceva. Pur și simplu cred că toate lucrurile astea din jurul tău, stresul, presiunea, te fac să fii mai anxios. (…) Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (…) Dar nu prea-mi place să-mi port milă. Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani de zile.

M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat de aproape un an, de când a început pandemia”, a mărturisit Alexia Eram.

https://www.youtube.com/watch?v=REth5ItJ9O0