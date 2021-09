În cadrul declarației de presă de miercuri, premierul Florin Cîțu a vorbit despre compensația facturilor la energie electrică pentru clienții casnici și non-casnici, în contextul în care prețurile au crescut foarte mult. În plus, șeful Executivului a venit și cu un anunț important pentru cei cu centrale termice de apartament. Acesta a anunțat că se ia în calcul plafonarea prețurilor la gaze naturale, având în vedere că și acestea au crescut foarte mult. Premierul a precizat că plafonarea prețurilor la gazele naturale ar putea fi aplicată până la data de 31 martie 2022.

Tot în ședința de Guvern de astăzi am avut discuții despre plafonarea prețului la gaze, am introdus această temă de dezbatere (…) sunt mai multe variante la care ne gândim. Căutăm cele mai bune soluții pentru această perioadă în care prețurile au crescut”, spune șeful Executivului, Florin Cîțu.

”Este vorba despre compensarea prețului la energie electrică și gaze. Am avut o discuție foarte bună, am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor să vină cu o formă finală. Aș vrea să fie completată forma și schema cu soluții pentru compensarea clienților non-casnici, în special IMM-uri (…) e vorba despre compensarea consumatorului.

Acesta a mai spus că este important să nu se distorsioneze piața gazelor naturale, subliniind că sunt mai multe țări din Uniunea Europeană care discută despre acest aspect. Întrebat la ce nivel s-ar plafona prețurile, premierul a precizat că nu știe încă.

