Armata Română încearcă din răsputeri să cumpere energie electrică. Prețul estimativ a fost triplat

Până acum, Ministerul Apărării Naționale nu a reușit să cumpere energie electrică pentru aceste unități militare, din cauză că potențialii furnizori interesați consideră că prețurile estimative de pornire de la licitațiile organizate de minister sunt prea mici, ținând cont de scumpirile care au avut loc în acest an.

Profit.ro informează că MApN dorește să încheie un acord-cadru valabil 2 ani pentru achiziția a maxim 55.000 MWH de electricitate.

Prima licitație a fost lansată în noiembrie 2020

În noiembrie anul trecut, ministerul a lansat prima licitație, cu o valoare maximă estimată de 28,5 milioane de lei plus TVA. Cu toate acestea, licitația a fost anulată în luna ianuarie a acestui an, MApN spunând că a primit doar oferte apreciate ca inacceptabile.

„Ofertele depuse sunt inacceptabile (…) deoarece prețurile, fără TVA, incluse în propunerile financiare depășesc valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului”, a trimis MApN la acea dată, citat de sursa anterior menționată.

Licitația din martie a avut o valoare majorată

Așadar, în cadrul celei de-a doua licitație, care a avut loc în luna martie a acestui an, Ministerul Apărării Naționale a majorat valoarea estimată a acordului la peste 31 milioane de lei plus TVA. Prețul estimat a fost de 290 de lei/MWh plus TVA.

Și atunci, ministerul a fost nevoit să anuleze licitația în luna aprilie, după ce nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

A treia licitație, tot un eșec

Sursa anterior citată notează că a treia licitație a fost tot un eșec, aceasta fiind lansată în luna mai și anulată în luna iunie. Valoarea maximă a crescut la peste 33 milioane de lei fără TVA, cu un preț estimativ de 330 lei/ MWh. De această dată nu au fost depusă nicio ofertă.

Prețul estimat pentru a patra licitație este aproape triplu

Ministerul Apărării Naționale nu se lasă și a lansat o a patra licitație, cu o valoarea maximă a acordului-cadru de peste 59 milioane de lei plus TVA, pentru aceeași cantitate de energie. Prețul estimativ a urcat la 810 lei/MWh fără TVA, aproape triplu față de prețul din luna martie.

Ofertele se pot depune până pe 11 octombrie.