Se pregătește România de RĂZBOI?! Ministerul Apărării Naționale îi cheamă pe români LA ARME! Anunțul momentului

Se pregătește România de război?! Ministerul Apărării Naționale a luat o decizie care nu are darul de a liniști populația.

Cadrele militare aflate în rezervă au fost mobilizate pentru un exercițiu militar asupra căruia MApN nu a dorit să dea mai multe detalii.

MApN a început un exercițiu militar de mobilizare a rezerviștilor. Cadrele militare aflate în rezervă au fost anunțațe să se prezinte pentru a efectua exercițiul începând cu data de 13 aprilie.

Acest exercițiu are ca scop „verificarea pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare”. Demersul are loc, coincidență sau nu, pe fondul tensiunilor evidente din Marea Neagră dintre Rusia și marile puteri ale lumii, scrie evz.ro.

MApN a confirmat, într-un răspuns oficial pentru Evenimentul Zilei, că acțiunea are loc în aceste zile. Oficialii MApN nu au dorit, însă, să ofere mai multe detalii.

”Pe timpul exercițiului, rezerviștii cu domiciliul în județul Călărași cuprinși în planurile de mobilizare vor fi chemați la unitățile militare pe durata a două-trei ore, în vederea desfășurării unor activități specifice de pregătire și actualizare a datelor de evidență militară”, potrivit MApN.

Tensiuni uriașe între Rusia și Ucraina

Decizia MApN se desfășoară într-o perioadă în care tensiunile de la granița Ucrainei au atins cote majore. Evenimentul Zilei a monitorizat fiecare pas al marilor puteri militare.

Potrivit autorităților ”exercițiile de acest tip se planifică și organizează periodic în toate județele țării”. Condus de Ministerul Apărării, exercițiul se realizează în cooperare cu Administrația Rezervelor de Stat, Ministerul de Interne, precum și SRI și STS, conform aceluiași anunț.

Legea spune că toți rezerviștii pot fi chemați, în anumite condiții, la un stagiu de pregătire sau pentru evidență.

Conform ART. 31 „La declararea mobilizarii, toti militarii, precum si rezervistii concentrati se considera mobilizati si ramin in continuare in marile unitati, in unitatile si formatiunile militare.

ART. 32 Chemarea rezervistilor la concentrare si la mobilizare se face prin ordine de chemare. Ordinele de chemare la mobilizare se inmineaza si se pastreaza asupra rezervistilor din timp de pace.” potrivit susrelor MApN.