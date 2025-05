Mobilizare masivă în România. În județul Olt, sute de rezerviști, majoritatea cu experiență de peste două decenii după încheierea stagiului militar, au participat recent la un exercițiu de mobilizare care i-a adus din nou în poligonul de tragere. Acțiunea face parte din MOBEX OT-GR-TR-25, un amplu demers organizat pentru a verifica starea rezervei militare, implicând și județele Giurgiu și Teleorman.

Pentru mulți dintre cei prezenți, revenirea în uniformă și manevrarea armamentului a fost o experiență încărcată de emoție și nostalgie, dar și o ocazie de a-și reîmprospăta deprinderile.

„Nu mă aşteptam, dar am mai auzit de la vecini, prieteni, am fost puţin emoţionat, curios pe de o parte în legătură cu ce se va întâmpla, o experienţă plăcută în general, chiar emoţii că mă întorc în poligon, nu emoţii de teamă, am fost surprins plăcut, o amintire plăcută, ne-am adus aminte plăcut, o satisfacţie care ne-a dus înapoi gândurile la stagiul militar. Când va fi nevoie ne mai prezentăm. N-am mai fost pe un câmp de tragere de când am încheiat stagiul militar, din 2003”, a spus despre experienţa avută în poligonul de tragere de la Redea rezervistul Adi Didă, care lucrează în domeniul distribuţiei.