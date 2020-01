Potrivit analizei, dacă în restul anului românii urmăresc perioadele de promoții pentru a beneficia de discounturi la prețul biletelor de avion, luna Ianuarie rămâne perioada cea mai potrivită pentru a găsi cele mai mici prețuri la bilete de avion pentru destinațiile dorite.

Diferența față de restul anului este de până la 60% și cele mai bune prețuri sunt evidențiate de Vola.ro sub denumirea de „Ieftinuarie”.

„Conform datelor analizate de specialiștii noștri, dacă în restul anului românii trebuie să urmărească promoțiile companiilor aeriene pentru a beneficia de discounturi la prețul biletului de avion, în luna Ianuarie cele mai bune prețuri sunt disponibile organic sau prin promoțiile companiilor aeriene, la o simplă căutare pe motorul Vola.ro. Tot ce trebuie să facă este să cunoască destinația și perioada, iar motorul nostru de căutare va evidenția automat prețurile de Ieftinuarie. În plus, fiecare bilet cumpărat de Ieftinuarie oferă beneficii precum reduceri la bagajul de cala și acces la premii zilnice și garantate.

De la an la an am observat o creștere a apetitului românilor pentru zboruri accesibile și vacanțe ieftine iar numărul biletelor de avion vândute în prima lună din an este impresionant. Luna Ianuarie este considerată deja un Black Friday pentru călătorii, iar românii s-au obișnuit să își pastreze un buget dedicat călătoriilor pentru a profita de prețurile bune din Ieftinuarie.” a declarat Claudia Tocila, Marketing Manager Vola.ro

Care sunt cele mai ieftine destinații rezervate în luna Ianuarie

Destinațiile europene operate de companii aeriene low cost beneficiază de prețurile cele mai avantajoase în luna ianuarie și încep de la 20 euro/persoană pentru un bilet de avion dus-întors. La categoria cele mai ieftine bilete de avion se mențin Londra, Roma și Bruxelles.

Sunt urmate de Veneția de la 30 euro/persoană. Prețul biletelor de avion pentru Madrid, Dublin și Barcelona este începând de la 45 euro, iar pentru Copenhaga și Lisabona depășește 80 euro.

Românii pot profita de prețurile mici din Ianuarie pentru a-și rezerva atât city break-urile din lunile de primăvară, cât mai ales biletele de avion pentru vacanța de vară. Pentru românii care își doresc să călătorească la Londra în acest an, prețurile sunt cu până la 57% în medie pentru rezervările în luna ianuarie spre deosebire de rezervările făcute în luna Iunie, de exemplu. Pentru cei care sunt nehotărâți și așteaptă până în luna Februarie să își rezerve biletul de avion, prețul mediu crește cu aproximativ 20% pentru fiecare destinație.

Din afara Europei, călătorii pot rezerva, spre exemplu, bilete de avion la Dubai cu până la 40% mai ieftin decât în restul anului, dar și Bangkok cu peste 30% mai ieftin decât în restul anului.

Peste 40.000 de bilete de avion vândute în luna Ianuarie, 2019

În anul 2018 peste 30.000 de bilete de avion au fost cumpărate în luna Ianuarie, iar în 2019 s-a depășit pragul de 40.000 de bilete.

Toate rezervările efectuate în campania Ieftinuarie pe website-ul www.vola.ro sunt premiate cu beneficii garantate oferite de Free Now în valoare de 70 de lei și un premiu săptămânal în valoare de 1000 RON. În plus, au șansa pentru unui premiu zilnic care constă într-un voucher cu contravaloarea călătoriei achiziționate cu un card Banca Transilvania. De asemenea, cei care achiziționează zboruri BlueAir pe Vola.ro au 50% reducere la bagajele de cala și vor intra în tragerea la sorți pentru a câștiga premiul cel mare în valoare de 10.000 de euro constând în bilete de avion ale companiei aeriene.

Vola.ro este prima companie din România care a fost clasată pe primul loc, pentru trei ani consecutivi, în topul Deloitte Technology Fast 50, în Europa Centrală. În 2015, Vola.ro a primit o investiție de 5 milioane de euro din partea 3TS Capital Partners, același fond care a mai investit în România în Elefant.ro, InternetCorp, Zoot și Vector Watch.

În 2018, Vola.ro a avut o cifră de afaceri de aproximativ 9.2 milioane de EUR în creștere cu 33% față de 2017.

