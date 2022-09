Jane Fonda are mari probleme de sănătate. Ea a dezvăluit că are cancer și că face chimioterapie. Într-o postare pe Instagram, actrița a spus că are limfom non-Hodgkin. Toți cei 1,9 milioane de urmăritori ai săi au rămas cu siguranță șocați la auzul veștii.

Fonda a susținut că acest tip de cancer este o formă foarte ușor de tratat.

„Așa că mă simt foarte norocoasă”, a spus acesta, potrivit BBC.

Ea a ținut să scoată în evidență starea sistemului de sănătate din SUA. Jane Fonda a arătat că va continua cu activismul său pentru climă. Aceasta a explicat că se simte norocoasă pentru că are asigurare de sănătate și acces la cei mai buni medici și tratamente.

„Îmi dau seama, și este dureros, că sunt privilegiată în acest sens. Aproape fiecare familie din America a trebuit să se confrunte cu cancerul la un moment dat sau altul și mult prea mulți nu au acces la asistența medicală de calitate pe care o primesc eu și acest lucru nu este corect”, a comentat actrița.

Jane Fonda susține că boala este un profesor și este atentă la lecțiile pe care i le oferă

În postarea sa, Fonda a spus că diagnosticul său a scos în evidență importanța comunității pentru ea.

„Cancerul este un profesor și sunt atentă la lecțiile pe care mi le oferă. Un lucru pe care mi l-a arătat deja este importanța comunității. De a crește și de a aprofunda propria comunitate, astfel încât să nu fim singuri. Iar cancerul, împreună cu vârsta mea – aproape 85 de ani – ne învață cu siguranță importanța adaptării la noile realități. Trăim cea mai importantă perioadă din istoria omenirii, deoarece ceea ce facem sau nu facem acum va determina ce fel de viitor va exista și nu voi permite cancerului să mă împiedice să fac tot ce pot”, a scris Fonda.

Limfomul non-Hodgkin este un cancer mai puțin frecvent care se dezvoltă în sistemul limfatic – vasta rețea de vase și glande din organism.

Actrița va face 6 luni de chimioterapie

Fonda a menționat că va face 6 luni de chimioterapie, dar „nu va lăsa nimic din toate acestea să interfereze cu activismul meu pentru climă”.

Actrița premiată cu Oscar și-a făcut debutul în 1960, devenind celebră pentru că a jucat în filme precum Barbarella, Nine to Five și On Golden Pond. Cea mai recentă interpretare a sa a fost în serialul de comedie Grace and Frankie de pe Netflix. Fonda este cunoscută și ca activistă politică. În anii 1960, ea s-a opus în mod vocal războiului din Vietnam. Recent, ea a devenit o militantă împotriva schimbărilor climatice.