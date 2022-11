Întrebat de către Anca Alexandrescu „Unde ati dispărut până acum, v-a speriat cineva?”, Liviu Dragnea a dat un răspuns cel puțin surprinzător: „Doamne ferește, nu!. Am lucrat cu fiul meu la ferma agricolă, am reușit să terminăm semănatul la toate culturile.”

Liviu Dragnea spus, duminică seara, care sunt diferențele dintre România de astăzi comparativ cu cea din trecut, pe vremea când el era la conducerea PSD. El susține că anul viitor va prezența un program de guvernare complet și va susține unul dintre partidele politice.

Liviu Dragnea: Nu mi-e rușine de nimeni, de nimic

„Nu mi-e rușine de nimeni, de nimic din ce am făcut și mă uit în ochii oricui, la orice ora. Am spus tot ceea ce știam la momentul respectiv. Sunt lucruri care mai pot fi spuse, dar unele pot dezavantaja România astăzi. Cel mai important lucru este de a spune ce se întâmplă în România acum și ce se poate face. Nu sunt dezvaluitorul de serviciu. Nu am de ce să mă feresc, răspund la întrebări, spun ce vreau și când vreau.

Chiar dacă nu voi face foarte curând politică, anul viitor voi prezența un program de guvernare complet și voi sprijini un partid sau o alianța de partide, și acea alianța de partide va câștiga și alegerile și va pune și președintele României.”, a spus Liviu Dragnea.

Diferența dintre „România lui Dragnea” și cea din prezent

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea a mai spus cum era România în 2019, când el era în fruntea lumii politice.

„Cum era ROBOR-ul atunci și cum e acum. Inflația e foarte mare. Programele din agricultură nu mai funcționează. Se chinuie să finalizeze refacerea unei părți din sistemul de irigații. Noi atunci am prevăzut o suma foarte mare. Hrană este din ce în ce mai otrăvită în hypermarketuri. Viață e din ce în ce mai grea. România nu mai are pic de mândrie, nu știe absolut deloc să își văd interesul național în această perioada care e foarte tulbure și într-o permanentă mișcare.

Conducătorii statului au luat poziția ghiocelului și acționează la comandă Washingtonului, Bruxelles și a multinaționalelor. Nu îmi mai interesează pe nimeni cum trăiesc oamenii. Am asistat timp de un an de zile la un circ ieftin privind creșterea pensiilor. În ceea ce privește companiile românești, majoritatea o duc din ce în ce mai greu pentru că sunt afectați de prețuri și de piață. După ce s-a desființat OUG 114 și s-a liberalizat piață – de atunci au început să crească prețurile, nu de la războiul din Ucraina. Asta e diferența dintre România de acum și România de când am condus eu.

Poporul român, de 20 de ani de zile a fost manipulat, mințit, înveninat tocmai pentru a-i face să dispară romanului sentimentul de apartenența la comunitate și apoi sentimentul național. România e unul dintre puținele state unde guvernanții nu urmăresc interesul național, a mai spus Liviu Dragnea, duminică seara, la Realitatea PLUS.