Îndrăgita cântăreaţă de muzică populară Ornela Pasăre trece prin momente dificile în această perioadă.

Ornela Pasăre este devastată! A trecut deja un an de când a făcut COVID, însă resimte şi acum efectele bolii

După ce a suferit de COVID-19, în urmă cu peste un an de zile, artista nu şi-a recuperat nici acum gustul şi mirosul, unul dintre efectele neplăcute semnalate de multe dintre persoanele care au fost infectate cu noul coronavirus.

Ornela Pasăre resimte şi acum efectele COVID-19, la multe luni după ce s-a vindecat şi, cu toate că a consultat mai mulţi medici specialişti şi a beneficiat de numeroase tratamente post-COVID, rezultatele nu au apărut.

„Îți pui deja un semn de întrebare. Este groaznic”, se plânge artista.

Mai dramatic este că medicii i-au atras atenţia că există persoane care şi-au recuperat gustul şi mirosul abia la doi ani după ce au trecut prin infecţia cu SARS-CoV-2.

„De un an și ceva, nu mai am nici gust, nici miros. De vreo lună, cam așa, am început să simt cât de cât dulce, amar, dar foarte vag. Am făcut și niște tratamente, acum să vedem.

Eu nu mă mai pot bucura de o floare, de niciun miros, de nicio mâncare. Mănânc, dar nu simt absolut nimic.

La mine a trecut atâta timp, când trece un an și ceva și nu îți revine gustul și mirosul, îți pui deja un semn de întrebare.

Este groaznic, eu când o să am din nou gust și miros, o să mi se pară un lux”, a mărturisit Ornela Pasăre la un post de televiziune, potrivit Fanatik.

Ornela Pasăre are parte şi de bucurie şi fericire în viaţă! S-a căsătorit pentru a doua oară la începutul lunii noiembrie

Însă nu totul este tragic pentru cântăreaţa de muzică populară, pentru că, în urmă cu o lună şi jumătate, ea a mers din nou în faţa altarului şi a spus „Da”.

Ornela Pasăre a mai fost căsătorită o dată, fără succes din păcate, însă acum spune că şi-a găsit fericirea alături de noul ei soţ. Marea nuntă a avut loc pe 7 noiembrie, în mare secret.

„M-am căsătorit! Cu acte în regulă, cununie în fața lui Dumnezeu, că altfel nu se putea. Sunt și eu fericită, cred că era și momentul.

După atâția ani de așteptări, de nădejde în bunul Dumnezeu, de rugăciune, uite că minunile există. Mi-am cunoscut soțul la biserică. Anul acesta s-a întâmplat totul. La început noi am fost prieteni, iar între timp ne-am dat seama că suntem suflete pereche”, povestea recent artista.