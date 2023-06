Este vestea tristă a momentului în lumea muzicii populare din România!

Elena Merişoreanu este şocată de cele întâmplate. Nunta nepoatei sale ar putea fi anulată!

Celebra cântăreaţă de muzică populară Elena Merișoreanu era extrem de fericită după ce a aflat că Beatrice, nepoata ei, este însărcinată şi se pregăteşte şi pentru nuntă.

Bucuria nu a durat însă prea mult, pentru că o veste teribilă a căzut ca un trăsnet în familia îndrăgitei artiste: iubitul nepoatei sale a fost arestat, aşa că nunta se amână.

Bărbatul cu care nepoata Elenei Merişoreanu trebuie să se căsătorească este arestat din data de 1 iunie, iar totul a plecat de la o altă relaţie a acestuia.

Pe 31 mai, iubitul lui Beatrice ar fi mers acasă la o altă femeie, cu care ar fi avut o relaţie paralelă, iar discuţiile s-au încins imediat şi bărbatul a devenit violent, lovind-o pe femeie, chiar în timp ce acolo se afla şi un minor.

Din cauza zgomotelor puternice, vecinii au chemat imediat Poliţia, relatează Spynews. În urma incidentului, iubita secretă a bărbatului a depus plângere pentru pentru lovituri și alte violențe, şi se pare că inclusiv pentru viol. Ea a mers la INML pentru prelevarea de probe.

În plus, femeia a cerut şi un ordin de restricţie împotriva bărbatului violent.

Cu trei zile în urmă, femeia agresată şi iubitul nepoatei Elenei Merişoreanu s-au reîntâlnit în sala de judecată. Din păcate pentru femeie, judecătorii au respins drept inadmisibilă cererea pentru ordinul de restricţie, însă există posibilitatea pentru recurs.

Elena Merişoreanu a fost şi ea înşelată: El nu e proprietatea mea și nici eu a lui

Cu ceva timp în urmă, în cadrul unui interviu, Elena Merişoreanu vorbea chiar despre un subiect asemănător, povestind că soţul ei a mai călcat strâmb în căsnicie, recunoscând că ea era foarte mult timp plecată de acasă.

„Cu bune, cu rele, am trecut peste toate și avem 50 de ani de căsnicie. Să nu zică lumea că am eu nu știu ce viață.

A fost bine, a fost și mai puțin bine, dar am trecut peste toate. În viață trebuie să fii tolerant. Când există și copii, trebuie să fii responsabilă și conștientă că acei copii au nevoie și de tată.

Eu nu am fost o femeie neglijată. Da, recunosc, am fost înșelată, dar am fost și eu plecată mult pe afară. Plecam și câte șase luni. Dar nu mi-am făcut probleme din cauza asta.

Dacă el era cum trebuie acasă, ce mai contează. El nu e proprietatea mea și nici eu a lui. Trebuie să existe înțelegere, atâta timp cât nu am dus lipsă de nimic, nu îmi fac probleme. Așa sunt bărbații, mai calcă strâmb”, a declarat marea cântăreaţă.