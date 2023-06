A fost, pentru mult timp, una dintre cele mai cunoscute asistente TV din România.

Mădălina Pamfile se pregăteşte deja pentru nuntă! Cine este bărbatul care a cucerit-o şi cu care are doi copii?

Între timp, s-a retras din televiziune, a devenit mama a doi copii minunaţi, iar acum se pregăteşte şi pentru nuntă! Vorbim despre Mădălina Pamfile, care a dezvăluit acum de ce nu-şi doreşte ca partenerul său de viaţă să fie prea mult expus publicului, dar şi cum vrea să arate nunta sa.

Mădălina Pamfile şi viitorul său soţ s-au cunoscut cu mult timp înainte să devină un cuplu, iar ani mai târziu, când s-au reîntâlnit, au început o frumoasă poveste de dragoste.

Bărbatul nu este o persoană publică şi nici nu-şi doreşte să fie expus curiozităţii românilor.

„Când am rămas însărcinată mi-a trebuit foarte multă liniște, când l-am întâlnit pe tatăl fetițelor mele mi-a cerut să stau mai mult în casă, să fiu mai liniștită. Am și crescut și nu mă mai pot expune atât de mult, asta nu înseamnă aia că am uitat de unde am plecat. M-am maturizat.

Noi ne cunoaștem de 10 ani, pe atunci eram pe drumuri diferite. Acum șase ani, era primăvară, ne-am reîntâlnit și ne-am apropiat foarte mult. El a făcut primul pas. Nu a fost dragoste la prima vedere, asta pentru că ne-am cunoscut acum 10 ani de zile.

Ne-am dat o șansă, lucrurile au venit natural. Eu lui nu îi dădeam nicio șansă”, a povestit Mădălina Pamfile la Antena Stars.

De ce nu vor putea merge în faţa preotului, la biserică?

Fosta vedetă TV a mărturisit şi ce fel de nuntă îşi doreşte. Ea spune că totul va fi discret, iar ea şi iubitul său nu vor putea merge împreună şi în faţa altarului, fiind de religii diferite.

„Nu suntem căsătoriți, eu m-am gândit mai mult. Cererea vreau să fie lipsită de romantism, trebuie să fie foarte bine calculate lucrurile. Dimineața la noi în casă este agitație.

Poate o să mă scoată la un restaurant, nu o să se pună în genunchi oricum. Discret, să nu atragem atenția. Mi-aș dori o nuntă mai retrasă, noi în fața altarului nu putem să fim asta pentru că suntem de religii diferite.

O petrecere, vreau rochie albă, inelul eu mă voi duce să îl iau. Nu ne-am organizat încă”, a mai declarat Mădălina Pamfile.