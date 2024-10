Actrița Monica Bîrlădeanu a transmis un prim mesaj fanilor ei după nunta cu medicul Valeriu Gheorghiță. Ea a scris pe o rețea de socializare că ceremonia a fost una de vis, exact așa cum și-a dorit împreună cu partenerul ei. Cei doi s-au căsătorit sâmbătă, pe data de 5 octombrie la Palatul Snagov.

Am trăit frumos seară trecută cu toții și abia aștept să împărtășesc cu voi mâine câteva dintre momentele fabuloase ale serii, așa cum le-am trăit noi.

„O nuntă așa cum am visat amândoi: la palat, într-o rochie de vis (două, de fapt) într-un decor superb, în arome perfecte, cu oaspeți aleși.

Monica Bîrlădeanu a recunoscut că, pentru a arăta cât mai bine la nuntă, s-a dedicat serios sportului și că a eliminat complet un aliment din dieta sa. Actrița a spus că, în ultima vreme, merge aproape zilnic la sală.

Aceasta subliniat că, pe măsură ce femeile îmbătrânesc, au nevoie de activitate fizică constantă pentru a menține masa musculară, pe care o pierd practic în fiecare an. Astfel, bazându-se pe sănătate și nu pe vanitate, s-a hotărât să se dedice acestei discipline.

Monica Bîrlădeanu a mai menționat că, deși are voință, atunci când simte că nu are chef, acela este momentul în care știe că trebuie să depășească acel sentiment și să meargă la sală.

„E adevărat că în ultima vreme sunt aproape zilnic la sală. Am simțit nevoia să cultiv și să fiu încăpățânată în legătură cu această disciplină. Pentru că, cel puțin femeia, pe măsură ce înaintează în vârstă, are nevoie masivă de activitate fizică și de menținerea masei musculare. Pe care o pierzi practic, în fiecare an.

Și, în sensul acesta, strict bazat pe sănătate și nu pe vanitate, m-am hotărât să cultiv și să mă țin de această disciplină. (…) Am voință, dar tocmai pentru că în momentul în care îmi spun ‘nu am chef, acela e momentul în care știu că trebuie să calc peste acest ‘nu am chef și să mă duc.

Pentru că ‘nu am chef este un criteriu foarte periculos. Dacă faci lucrurile bazate pe ‘am chef, nu am chef, te duci la vale complet. Practic, nu reușești să cultivi absolut nimic. Nu poți să fii consecvent în legătură cu nimic, să fii serios în legătură cu nimic, dacă ‘am chef sau n-am chef este un criteriu”, a declarat ea pentru Viva.