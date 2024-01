Dana Budeanu a reacționat după ce au apărut imagini Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță la schi. Cei doi au plecat într-o nouă vacanță și au ales un loc superb din Italia.

Cei doi s-au bucurat de schi, iar Monica Bîrlădeanu a distribuit mai multe poze pe rețelele de socializare. Mai precis, a distribuit imagini cu pârtiile și nu numai.

„1 ianuarie pe mine m-a prins pe pârtiile Dolomiților (…) Să avem cu toții un an nou binecuvântat cu tot ce ne e de folos fiecăruia dintre noi”, a postat Monica Bîrlădeanu.

Reacția Danei Budeanu nu a întârziat să apară. Vedeta a postat pe pagina sa de socializare un mesaj ironic.

Amintim că cei doi formează un cuplu încă de anul trecut. Prima lor apariție publică a fost la un eveniment din toamnă.

Între ei există o diferență de vârstă de trei ani, medicul fiind mai tânăr decât actrița. Aceasta are 44 de ani, în timp ce partenerul său are 41.

Totodată, vacanța din Dolomiți nu este prima vacanță pe care cei doi o fac împreună. În luna iunie, actrița și medicul au fost surprinși într-un resort din Bulgaria, într-un jacuzzi.

Peste o lună, au plecat într-o vacanță exotică. De această dată, luna august i-a găsit pe o insulă, în Grecia. În octombrie au apărut pentru prima dată împreună la un eveniment.

Amintim că Dana Budeanu a mai vorbit în trecut despre relaţia dintre Monica Bîrlădeanu şi Valeriu Gheorghiţă.

„Relaţia a început foarte prost! A început foarte prost. Crezi că ea e victima lui Gheorghiță? Noi glumim permanent. Bărbatul, și cu asta basta, trebuie să întrețină femeia. Este teoria mea și nu mă interesează nimic. În momentul când nu o mai întreții, ești la revedere. Ce-i aia? Vrei să stai cu Monica Bîrlădeanu, fă flic- flac, că nu e o femeie obișnuită. Tu, dacă ești cu Brigitte Bardot, în Franța, ce faci, împărți nota? Tu nu ești cu Monica de la etajul doi din Drumul Taberei. Trebuie să te califici. Noi am contribuit să se califice și nu am primit o prăjitură. Păi nu am zis eu, ce să caute Monica în bazinul comun din Bulgaria, unde se scaldă și alții. Păi, cum a venit vara, s-a mers frumos în sudul Franței, s-a mers la castel, frumos. Păi ce, trebuia să plătească ea, păi ăla e flec, ce e?”, a declarat Dana Budeanu la România TV.