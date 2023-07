Așadar, Dana Budeanu a transmis pe pagina sa de socializare că persoanele care îl critică pe David Popovici după finala de 200 de metri sunt niște „nimeni”.

Dana Budeanu îi ia apărarea lui David Popovici

„David Popovici n-a avut niciun eșec! E un campion absolut, voi? A, tot nimeni! Culcați-vă!”, a transmis Dana Budeanu pe pagina sa de socializare.

Amintim că nu a fost prima dată când creatoarea de modă a sărit în apărarea sportivului. Aceasta a declarat în repetate rânduri că îl admiră pe atletul român pentru talentul și ambiția de care dă dovadă.

„Cei care astăzi se agață cu câte o poză sau premiu de un înger care şi-a crescut aripile SINGUR… Sunt aceia care au îngropat ROMÂNIA, sportul românesc, generații de copii, credința în DUMNEZEU, identitatea NAȚIONALĂ!

Noi nu te merităm, David! Părinţii tai, da! Antrenorul tău, da! Noi n-am făcut nimic pentru tine, ci doar ne am complăcut în mizeria ce astăzi a înghițit tot ceea ce e pur şi sfânt într-o ţară: COPIII!

Mulțumim ca ești un exemplu pentru alți copii, alți copii care vor să creadă că vor reuși SINGURI! Mulțumesc că am plâns, simțind emoția părintelui ce visează ca puiul său să fie fericit! Să fii fericit…CAMPION AL SUFLETELOR NOASTRE!”, a spus în trecut Dana Budeanu.

David Popovici n-a reușit să prindă nici podiumul, clasându-se al patrulea

Înotătorul român David Popovici a reușit marți locul 4 în proba de 200 metri liber de la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. Plecat favorit, românul a întors primul la toate intermediarele, dar a pierdut ritmul pe ultimii 50 de metri. Proba a fost câștigată de Mathew Richards.

Popovici a plecat de pe culoarul 4 al bazinului, după ce în semifinale obținuse cel mai bun timp, cu 1:44.70. Sportivul de 18 ani a făcut o cursă de excepție pe primele 3 lungimi de bazin și a întors primul la toate cele trei intermediare.

După 150 de metri, Popovici a avut aproape o lungime de corp avans, însă nu a reușit să mențină ritmul, fiind depășit pe ultimele zeci de metri de trei adversari.

„Da, nimănui îi place să piardă. N-o să zic, să mint, că mi-ar fi plăcut să câștig, dar sunt ok, adică primele trei lungimi de bazin cred că au fost superbune și pur și simplu nu am mai putut pe ultima. Adică am dat cât am mai putut. Se întâmplă și imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim, cum am reuşit ne pregătim. E totuși normal, adică nu e ceva care m-a surprins extraordinar de tare. Și ăsta-i sportul, uneori câștigi, uneori iei locul patru, uneori iei locul patru la două sutimi, cum am luat la Olimpiadă, și am avut foarte multe de învățat de atunci, cum o să am și de acum”, a declarat, la finalul cursei, David Popovici, pentru Radio România Actualități.