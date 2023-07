Constantin Enceanu, un apreciat interpret de muzică populară, este chemat mai mereu pe la evenimente. Recent, acesta a dezvăluit ce tarif are pentru o oră de cântat.

Într-o declarați recentă el a precizat că cei care doresc să-l aibă prezent la nuntă ar trebui să-l sune pentru a discuta. Deși spune că nu are un tarif negociabil, Constantin Enceanu precizează că nu cere mult. De asemenea, el mai spune și că nu cântă la negru și că se oferă factură.

“Cine dorește să îi cânt la nuntă să mă sune și discutăm. Nu cer foarte mult. Nu e nimic de ascuns, doar le dau factură, chitanță, nu cânt la negru, nici n-ai cum, nu merge. Nu am însă un tarif negociabil”, spune apreciatul interpret de muzică populară.

Tariful poate ajunge la 2.000 de euro

Constantin Enceanu a mai spus că tariful său poate ajunge până la 2.000 de euro, subliniind că totul ține de cât de departe de casă trebuie să meargă.

El a mai precizat că nu mai merge la evenimente în străinătate pentru că nu mai are timp, subliniind că are destule evenimente în România.

“Cer 1.500, 1.700 sau 2.000 de euro, în funcție de distanță, dacă e departe de casă. Cânt cam 45 de minute sau o oră, în funcție de atmosferă. În străinătate, nu mă mai duc, nu am timp, am deja foarte multe evenimente, aici, în țară. Merge bine, ca în ultimii 20 de ani”, a completat artistul.

Constantin Enceanu, căsătorit de peste trei decenii

Pe lângă cariera reușită, Constantin Enceanu are și o familie fericită. El este căsătorit de peste 35 de ani cu Angela Enceanu, cu care are și o fiică care la rândul ei este căsătorită și are doi copii.

Interpretul de muzică populară povestea la un moment dat că și între ei au existat certuri, doar că nu s-a pus niciodată problema unui divorț.

“Tinerii în ziua de astăzi nu mai au răbdare. Nu am spus niciodată „gata” în mariaj. Ne-am certat, ca orice om. Dar niciodată nu i-am spus soţiei mele că am terminat-o. Dacă aş fi zis-o înseamnă că m-aş fi gândit, dar nu am făcut-o niciodată. Lucrurile astea grave nu trebuie spuse decât atunci când simţi că ruptura va exista sigur. Sunt drăgăstos cu persoanele de lângă mine, aşa am fost dintotdeauna. Pe mine căsnicia m-a ajutat să mă maturizez, dar nu m-a schimbat dramatic. Eu cu soţia mea ne pupăm pe obraz de fiecare dată când plecăm din casă. Când ne întâlnim ne pupăm. Asta este o apropiere şi face relaţia şi mai strânsă. Spunem din suflet „te iubesc”. Când spun asta, nu o spun gratuit. Sunt prea sincer”, povestea Constantin Enceanu.