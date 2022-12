Miercuri dimineață, Elena Merișoreanu a ajuns de urgență la spital, din cauza unor probleme la genunchi. Se pare că starea de sănătate a artistei s-a agravat, astfel că aceasta va fi nevoită să suporte o intervenție chirurgicală. Este posibil ca, după operația la genunchi, Elena Merișoreanu să nu se mai poată deplasa fără cadru.

Elena Merișoreanu are probleme grave de sănătate

Elena Merișoreanu se confruntă cu grave probleme de sănătate. Artista nu a mai putut nici să meargă din cauza problemelor de la genunchi. Totodată, este posibil ca problemele ei să nu se rezolve doar cu această intervenție. Elena Merișoreanu va trebui să fie extrem de răndătoare, eaorece recuperarea prin care va trece va fi una grea.

De asemenea, este posibil ca îndrăgita artistă să nu se mai poată deplasa fără ajutorul unui cadru special.

Elena Merișoreanu a mai suferit recent o intervenție chirurgicală

În urmă cu aproximativ două luni, Elena Merișoreanu a mai suferit o intervenție chirurgicală. De data aceasta, nu a fost vorba de vreo problemă medicată. Artista a recurs la lifting facial, al cărui preț pornește de la suma de 4.000 de euro, relatează spynews.ro

„A fost extraordinar, nu se vede, e ceva superb. Se fac altele la 20 de ani și să nu mă fac eu, trecută de 70 de ani. Nu am avut dureri, au o cremă anestezică, nu m-a durut deloc. Vreau să spun că eu nu știu ce e aia frică, simți doar o înțepătură, dar știi cum e, suferă baba la frumusețe. A fost foarte bine, mi-a plăcut. Firele alea ridică partea de la gușă, eu operații estetice nu fac, botox în buze în niciun caz că sunt buzată din naștere. Mi-am făcut la colțurile gurii, mi-am făcut la frunte și acesta cu firele”, a declarat atunci Elena Merișoreanu.

„Eu în tinerețe nu mi-am făcut în viața mea așa ceva, dar acum trebuie, mai am câte o filmare, mai am câte un spectacol, vor să ne vadă frumoase. Pe noi publicul și media ne ține în viață și trebuie să arătăm bine. Fiecare are opțiunea lui, dacă cineva nu se simte bine și vrea să arate bine, de ce să nu-și facă operație estetică, n-am nimic împotriva celor care își fac.

Chiar sunt bucuroasă că se ocupă de imaginea lor. Eu am rămas uimită la clinica asta unde am fost de cât tineret am văzut. Toate vin să-și facă mici retușuri, frumos din partea lor, uite că se ocupă de imaginea lor, le admir pe cele care fac pentru că fiecare poate are un defect”, a mărturisit artista de muzică populară.