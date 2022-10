Elena Merișoreanu vrea să aibă mereu un ten tânăr. Vedeta și-a făcut un lifting facial cu fire resorbabile

Elena Merișoreanu a explicat, duminică, că atunci când ești persoană publică, în special artist, oamenii vor să te vadă în cea mai bună formă a ta, de aceea ea apelează, din când în când, la specialiștii din domeniul înfrumusețării.

Artista de muzică populară și-a făcut o nouă intervenție pe care o consideră necesara la cei peste 70 de ani ai săi. Vedeta vrea să aibă mereu un ten tânăr, așa că și-a făcut, recent, un liftingul facial cu fire resorbabile, o intervenție nechirurgicală și nedureroasă.

„A fost extraordinar, nu se vede, e ceva superb. Se fac altele la 20 de ani și să nu mă fac eu, trecută de 70 de ani. Nu am avut dureri, au o cremă anestezică, nu m-a durut deloc. Vreau să spun că eu nu știu ce e aia frică, simți doar o înțepătură, dar știi cum e, suferă baba la frumusețe. A fost foarte bine, mi-a plăcut. Firele alea ridică partea de la gușă, eu operații estetice nu fac, botox în buze în niciun caz că sunt buzată din naștere. Mi-am făcut la colțurile gurii, mi-am făcut la frunte și acesta cu firele”, a explicat Elena Merișoreanu.

Ea a precizat că, în tinerețe, a avut nicio intervenție la nivelul feței, spre deosebire de colegele ei care, deși sunt tinere, merg adesea la medicul estetician pentru a-și retușa micile imperfecțiuni. Vedeta a declarat că nu are nimic împotriva oamenilor care fac așa ceva. Dimpotrivă, ea îi apreciază că au grijă de aspectul lor.

„Eu în tinerețe nu mi-am făcut în viața mea așa ceva, dar acum trebuie, mai am câte o filmare, mai am câte un spectacol, vor să ne vadă frumoase. Pe noi publicul și media ne ține în viață și trebuie să arătăm bine. Fiecare are opțiunea lui, dacă cineva nu se simte bine și vrea să arate bine, de ce să nu-și facă operație estetică, n-am nimic împotriva celor care își fac. Chiar sunt bucuroasă că se ocupă de imaginea lor. Eu am rămas uimită la clinica asta unde am fost de cât tineret am văzut. Toate vin să-și facă mici retușuri, frumos din partea lor, uite că se ocupă de imaginea lor, le admir pe cele care fac pentru că fiecare poate are un defect”, a mărturisit artista de muzică populară.

Ce ritual de înfrumusețare are Elena Merișoreanu? De la 16 ani folosește aceeași cremă pentru față

Deși tenul ei a început să îmbătrânească odată cu trecerea timpului, Elena Merișoreanu se mândrește cu un ten sănătos, motiv pentru care primește adesea complimente. Artista de muzică populară a precizat că folosește aceeași cremă de față de când avea 16 ani. Ea a spus că este o cremă românească, însă nu i-a dat numele.

„În afară de faptul că îmi fac la câte un an de zile un filler, asta cu firele băgate la gușă nu mi-am făcut până acum, dar sunt foarte mulțumită. Eu de când mă știu, de când am venit în București, la 16 ani, mă dau cu cremă românească pe față. Orice altă cremă aș pune sunt alergică, mi se fac bube. De crema asta românească nu m-am dezlipit de atâția ani, toți îmi zic că am un ten foarte frumos. În general foarte multe colege de-ale mele și-au făcut operații, nu așa, dar nu vor să spună”, a afirmat Elena Merișoreanu, în cadrul unui interviu acordat pentru SpyNews.