Elena Merișoreanu are de plătit 6.000 de lei la gaze: „Am rămas interzisă când am văzut”

În această lună, Elena Merișoreanu are de achitat 6.000 de lei numai pentru factura la gaze naturale. Vedeta a mărturisit că a fost șocată când a văzut cât trebuie să achite, însă este bucuroasă că soțul ei, care a fost colonel și general în armata română, are o pensie mare și își permit să plătească. Vă amintim că cei doi locuiesc într-o casă cu patru centrale.

„Dacă vă spun cât mi-a venit factura la gaze luna asta, vă speriați! Am de plătit 50-60 de milioane (6.000 de lei)! Am rămas interzisă atunci când am văzut! Noroc cu bărbată-miu că el are pensie mare, că altfel nu știu de unde dădeam eu banii ăștia! Noi stăm la casă, e adevărat că avem patru centrale! Mai vin și fetele pe la noi, le-am aranjat, ele stau la casele lor, dar tot vin pe la mine ca să le dau bani, că așa sunt învățate! Eu le dau, ce să mai fac eu cu banii acum, la vârsta asta, dacă nu le dau lor, nu?”, a explicat, joi, Elena Merișoreanu într-un interviu acordat pentru Click!.

În ciuda acestui fapt, Elena Merișoreanu are motive de bucurie deoarece, peste două zile, va împlini frumoasa vârstă de 75 de ani. Vedeta a spus că este recunoscătoare pentru că nu are probleme de sănătate. Aceasta a mărturisit că fetele ei vor pregăti ceva special pentru sâmbătă, însă nu știe încă ce au plănuit pentru ziua ei de naștere.

„Nu știu ce vor să facă fetele, au pregătit ele ceva de ziua mea, dar nu vor să-mi spună! Împlinesc 75 de ani, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă ține sănătoasă. Și soțul e bine, am făcut 50 de ani de căsnicie, cu bune și cu rele!”, a adăugat artista de muzică populară.

Elena Merișoreanu vrea să aibă mereu un ten tânăr. Vedeta și-a făcut un lifting facial cu fire resorbabile

Deși va împlini curând 75 de ani, Elena Merișoreanu se străduiește să își ascundă vârsta. Cu puțin timp în urmă, aceasta a explicat că atunci când ești persoană publică, în special artist, oamenii vor să te vadă în cea mai bună formă a ta, de aceea ea apelează, din când în când, la specialiștii din domeniul înfrumusețării.

Artista de muzică populară vrea să aibă mereu un ten tânăr, așa că și-a făcut recent un liftingul facial cu fire resorbabile, o intervenție nechirurgicală și nedureroasă.

„A fost extraordinar, nu se vede, e ceva superb. Se fac altele la 20 de ani și să nu mă fac eu, trecută de 70 de ani. Nu am avut dureri, au o cremă anestezică, nu m-a durut deloc. Vreau să spun că eu nu știu ce e aia frică, simți doar o înțepătură, dar știi cum e, suferă baba la frumusețe. A fost foarte bine, mi-a plăcut. Firele alea ridică partea de la gușă, eu operații estetice nu fac, botox în buze în niciun caz că sunt buzată din naștere. Mi-am făcut la colțurile gurii, mi-am făcut la frunte și acesta cu firele”, a declarat Elena Merișoreanu.

„Eu în tinerețe nu mi-am făcut în viața mea așa ceva, dar acum trebuie, mai am câte o filmare, mai am câte un spectacol, vor să ne vadă frumoase. Pe noi publicul și media ne ține în viață și trebuie să arătăm bine. Fiecare are opțiunea lui, dacă cineva nu se simte bine și vrea să arate bine, de ce să nu-și facă operație estetică, n-am nimic împotriva celor care își fac.

Chiar sunt bucuroasă că se ocupă de imaginea lor. Eu am rămas uimită la clinica asta unde am fost de cât tineret am văzut. Toate vin să-și facă mici retușuri, frumos din partea lor, uite că se ocupă de imaginea lor, le admir pe cele care fac pentru că fiecare poate are un defect”, a mărturisit artista de muzică populară, relatează SpyNews.