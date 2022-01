Pandemia de coronavirus a revent în forță în România. În ultimele 24 de ore au fost raportate 34.255 noi cazuri noi de infectare, cel mai mare numărul de infectări raportat într-o singură zi la debutul pandemiei și până în prezent.

Pe de altă parte, ce s-a schimbat este faptul că varianta Omicron, deşi are o transmisibilitate mult mai mare decât Delta, nu cauzează forme atât de grave, iar numărul pacienţilor e în continuare scăzut, la fel şi numărul deceselor.

Primele tranşe de Molnupiravir ajung în România până la finalul acestei săptămâni

Având în vedere tensiunile generate de evoluția numărului de infectări, România a cumpărat pastila anti-COVID Molnupiravir. Pe de altă parte, aceasta nu se administrează la orice pacient, ci doar în cazul celor cu risc crescut şi simptomaticilor.

Ministrul Sănătății a anunțat că primele cantităţi din acest medicament vor ajunge în România până la finalul acestei săptămâni.

„Lucrul pe care vi-l anunţ acum în premieră este că am încheiat contractul, am semnat şi am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative – Molnupirativ, mă refer la cel care se administrează pacienţilor cu risc crescut, simptomatici în centrele de evaluare sau în spitale.

Primele cantităţi vor ajunge probabil în România, fizic la sfârşitul acestei săptămâni, iar la direcţiile de sănătate publică care să le distribuie spitalelor şi centrelor de evaluare în primele zile ale săptămânii viitoare”, a spus Alexandru Rafila, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul Ministerului Sănătăţii.

Ce beneficii aduce pastila anti-Covid

Totodată, ministrul a mai subliniat faptul că noua pastilă anti-covid ar putea reduce numărul deceselor, dar și numărul pacienților internați la ATI.

„E un lucru important care cred că va avea un impact favorabil în următoarele 10 zile pentru scăderea presiunii pe secţiile de terapie intensivă şi ceea ce ne preocupă pe toţi pentru reducerea numărului de decese pentru că, de data aceasta, discutăm de antivirale la care s-a măsurat acest efect şi el este certificat de studii ştiinţifice, pe când celelalte pe care le-am avut la dispoziţie până la momentul de faţă, mă refer la Favipiravir, nu avea acest efect, ci doar de reducere a duratei bolii.

Celălalt, Arbidol, iese din discuţie pentru că nu avea în spate niciun fel de studiu care să certifice acest lucru”, a afirmat Alexandru Rafila, într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul Ministerului Sănătăţii.

Amintim faptul că Molnopiravir este un medicament american care a fost aprobat de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente pentru utilizare de urgență în tratamentul pacienților adulți infectați cu COVID-19, la final de 2021.

Studiile efectuate au demonstrat că pastila poate reduce riscul de spitalizare și decese cu aproximativ 30%.