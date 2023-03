Așadar, șoferii riscă amenzi usturătoare dacă pleacă la drum cu autoturismul dar au uitat, au pierdut sau le-a fost furat certificatul de înmatriculare. Aceștia pot fi amendați cu sume ce variază între 870 de lei și 1160 de lei.

Mai mult, șoferii pot fi penalizați și cu 6-8 puncte de amendă. Amintim că de la 15 puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere pe o perioadă de 30 zile.

Șoferii riscă amenzi usturătoare dacă nu pot prezenta certificatul de înmatriculare

Ordonanța de urgență cu numărul 195/2002 care are în vedere circulația pe drumurile publice arată că „participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevăzute de lege”.

Șoferii trebuie să lase mașina în parcare până când rezolvă problema cu talonul

În acest context, șoferii trebuie să lase mașina în parcare până când este rezolvată problema cu talonul. Mai apoi, aceștia trebuie să se adreseze unui Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Amintim că șoferii au nevoie de următoarele documente atunci când vor să obțină un nou talon:

cererea specifică pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de furt sau pierdere;

declarația solicitantului din care să rezulte furtul sau pierderea;

cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;

actul de identitate al solicitantului, original și copie;

dovada achitării taxei pentru certificatul de înmatriculare.

Oamenii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din portofel pentru asigurările RCA

În altă ordine de idei, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat tarifele de referință RCA 2023 atât pentru mașinile clasice, cât și pentru vehiculele electrice.

Comparând tarifele actuale cu cele publicate în februarie 2022, observăm o creștere pentru toate categoriile de vârstă și toate capacitățile cilindrice, ce variază între 10% și 40%, lucru care va cauza creșterea prețurilor asigurărilor RCA.

În ciuda acestui fapt, prețurile finale ale asigurărilor RCA sunt influențate și de sistemul Bonus-Malus, care poate aduce scăderi de preț de până la 50% sau creșteri de preț de până la 80%.

În acest an, șoferii sub 30 de ani, care conduc mașini cu capacitatea cilindrică de peste 2500 de centimetri cubi (cmc), vor plăti cel mai mult pentru asigurarea RCA, valoarea tarifului de referință fiind de 4709 de lei pe an. La polul opus, șoferii între 51 de ani și 60 de ani, care conduc mașini cu motoare sub 1200 de centimetri cubi, vor plăti cel mai puțin pentru asigurarea RCA.