Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat tarifele de referință RCA 2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat tarifele de referință RCA 2023 atât pentru mașinile clasice, cât și pentru vehiculele electrice. Comparând tarifele actuale cu cele publicate în februarie 2022, observăm o creștere pentru toate categoriile de vârstă și toate capacitățile cilindrice, ce variază între 10% și 40%, lucru care va cauza creșterea prețurilor asigurărilor RCA. În ciuda acestui fapt, prețurile finale ale asigurărilor RCA sunt influențate și de sistemul Bonus-Malus, care poate aduce scăderi de preț de până la 50% sau creșteri de preț de până la 80%.

În acest an, șoferii sub 30 de ani, care conduc mașini cu capacitatea cilindrică de peste 2500 de centimetri cubi (cmc), vor plăti cel mai mult pentru asigurarea RCA, valoarea tarifului de referință fiind de 4709 de lei pe an. La polul opus, șoferii între 51 de ani și 60 de ani, care conduc mașini cu motoare sub 1200 de centimetri cubi, vor plăti cel mai puțin pentru asigurarea RCA.

Atenție! Tarifele de referință ASF pentru persoane fizice nu reprezintă tarife la care sunt încheiate polițele RCA în piață, dar în funcție de ele, asiguratorii își calculează propriile tarife. Tarifele de referință sunt calculate semestrial, la nivel de an, de o companie independentă, iar ASF are obligația legală de a le publica.

Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii sub 30 de ani au crescut cu circa 40%

Tarifele de referință pentru șoferii sub 30 de ani sunt:

1822 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc;

1931 lei pentru cele între 1201-1400 cmc,

2187 lei pentru 1401-1600 cmc,

2327 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc,

2505 de lei pentru 1801-2000 cmc,

3304 de lei pentru 2001-2500 cmc;

4709 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi;

Comparativ cu tarifele publicate în februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor variază între 550 de lei și 1150 de lei, fiind vorba despre creștere de circa 40%. În cazul mașinilor electrice, tariful de referință pentru șoferii sub 30 de ani va fi de 2742 de lei.

Care sunt tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii între 31 de ani și 40 de ani?

Tarifele de referință pentru șoferii între 31 de ani și 40 de ani sunt:

1114 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc;

1123 lei pentru cele între 1201-1400 cmc;

1236 lei pentru 1401-1600 cmc;

1364 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc;

1481 de lei pentru 1801-2000 cmc;

1972 de lei pentru 2001-2500 cmc;

2832 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi;

Comparativ cu tarifele publicate în februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor variază între 300 de lei și 500 de lei, fiind vorba despre creșteri care variază între 20% și 40%. În cazul mașinilor electrice, tariful de referință pentru șoferii între 31 de ani și 40 de ani va fi de 1643 de lei.

Care sunt tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii între 41 de ani și 50 de ani?

Tarifele de referință pentru șoferii între 41 de ani și 50 de ani sunt:

1076 de lei pentru mașinile sub 1200 cmc;

1129 lei pentru cele între 1201-1400 cmc;

1265 lei pentru 1401-1600 cmc;

1356 lei pentru mașinile care au între 1601-1800 cmc;

1445 de lei pentru 1801-2000 cmc;

1974 de lei pentru 2001-2500 cmc;

2912 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2500 de centimetri cubi;

Comparativ cu tarifele publicate în februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor variază între 300 de lei și 650 de lei, fiind vorba despre creșteri între 25% și 40%. În cazul mașinilor electrice, tariful de referință pentru șoferii între 41 de ani și 50 de ani va fi de 1509 de lei.