Nu s-a considerat niciodată un exemplu

Cabral a scris în urmă cu ceva vreme pe blogul său personal despre experiența sa în România și cum este să trăiești aici. Cunoscutul prezentator de origine congoleză a mărturisit că a muncit din greu, dar a fost întotdeauna un luptător.

„Născuți pe aceeași lume, ducând același tip de umbră, respirând la fel, dar nu același aer. Unii în case de chirpici cu podea de lut. În cârpe împuțite de resturi de lemn arse pentru un aer călâi. Alții în palate de sticlă și cu ștrampi de aur.

Nu m-am considerat niciodată un exemplu, pentru că nu sunt. Nu m-am dat exemplu, pentru că nu cred că merit. Nu m-am arătat cu propriile degete pentru că mi se pare că mi-aș arăta doar defectele. Dar dacă vreodată îmi ceri un singur sfat, o să-ți spun simplu: ai încredere”, a scris Cabral.

Mă compar în fiecare zi cu mine, cel din urmă cu o zi

El spune că societatea ne pune „la locul nostru” și mărturisește că „diverși șterși și onorabile diverse” i-au explicat adesea ce nu putea să facă. Cu toate acestea, Cabral spune că a avut încredere și nu a căzut în capcana de a se compara cu alții.

„La școală ne învață ce nu putem. La liceu ne arată ce nu avem voie. La facultate, printre altele, ne explică limitele peste care nu putem trece. Societatea, așa cum este ea structurată, ne pune „la locul nostru”, ne apasă pe umeri până ne pune în genunchi … și din genunchi ne împinge pe burtă, târâș”, spunea Cabral.

„Nu ai avut noroc să te naști în familia potrivită. Nu ai avut noroc de Cotroceni, ai primit Berceni. Așa neșansă? Să te naști negru printre albi? Așa lipsă de bulan încât să te naști în România, într-o familie săracă? Diverși șterși si onorabile diverse mi-au explicat la nesfârșit ce nu puteam să fac. Ce nu puteam fi. Ce nu era posibil vreodată să reușesc. Am zâmbit. Constant, am zâmbit”, a mai scris prezentatorul pe blogul său.

„Și am avut încredere. A, sigur, nu-s Denzel Washington. Ce Denzel, că nici măcar de rate n-am scăpat! Dar nici nu cad în capcana asta de a mă compara tot timpul cu altcineva ca să văd ce n-am reușit. Mă compar în fiecare zi cu mine, cel din urmă cu o zi. Și cât timp există un progres, oricât e de mic … înseamnă că sunt bine”, spune Cabral.

Ai încredere că poți

Născut pe 4 octombrie 1977, Cabral spune că a pornit în viață fără tatăl său, dar mama sa l-a învățat că dacă muncești „te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu”.

„Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață. Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu … dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine.

Eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători … crăpați la încheieturi. Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas. Am avut încredere că pot. Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de „nu poți” și nici de „n-ai cum”.

De-asta îți spun acum … chiar de-i greu. Chiar de nu ești bine. Dacă îți vine să te oprești, să te pui în cur și să plângi … fă-o. Și-apoi caută în tine puterea de a te ridica, pune un picior în fața celuilalt … și mergi. Ai încredere că poți”, le-a transmis Cabral cititorilor săi.