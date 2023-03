Poate e greu de crezut, însă Victor Rebengiuc nu a știut întotdeauna că vrea să fie actor. Nu își dorea neapărat să depășească nivelul de amator, mai ales că învăța la o școală din care ar fi ieșit electrotehnist.

”Niciodată nu m-am gândit, până cu foarte puțină vreme de a intra în Institut, că aș putea să încerc să devin actor. Eu jucam deja în teatrul de amatori într-un Ateneu, mai bine zis cămin cultural cum era pe atunci, dar fără să am ideea că o să fac carieră din asta. Eram la o școală medie, electrotehnică, mă specializam în transformatorii electrici și asta era treaba mea.

Cu teatrul tot din școală a pornit, de la un coleg mai mare care mi-a spus – dumneata o să joci în piesa pe care o pun eu aici în scenă – de ce a venit la mine să mă aleagă, nu am știut. Când l-am întrebat peste ani mi-a spus că nu-și amintește. I-am și spus că el mi-a hotărât destinul, că așa a fost, el m-a băgat în asta.

Apoi a venit la mine un coleg care făcea dansuri populare și m-a întrebat dacă nu vreau să duc cu el la căminul cultural să joc un rol de chiabur, că nu aveau acolo. M-am dus, am dat un casting acolo să mă vadă instructorul. După probă mi-a spus că nu joc chiaburul și personajul principal. M-am ținut de acel instructor și am jucat în mai multe cămine culturale”, a spus el în podcastul lui Mihai Bobonete.

A intrat printre ultimii la actorie

Mai mult, atunci când a dat la actorie, nu avea încredere în el și a intrat printre ultimii.

”Când am dat la teatru nu aveam niciun fel de încredere, dar am reușit și am intrat, ce-i drept, printre ultimii. Penultimul sau antepenultimul. Nu mai țin minte exact! Când am început să merg la cursuri și țipa la mine, mă tot întrebam cine naiba m-a pus pe mine să merg. Până când, într-un final am înțeles ce voiau de la mine”, a mai spus Victor Rebengiuc.

Victor Rebengiuc, despre certurile cu soția

În cadrul podcastului, actorul a vorbit și despre certurile pe care le mai are din când în când cu soția sa, Mariana Mihuț, menționând că ea își schimbă foarte greu părerile.

”Soția mea a făcut un sacrificiu ca să mai fim împreună. Mai există și certuri în cuplu după atâția ani, se poate, da ce suntem noi la mănăstire?! Normal că ne certăm. Ne luăm de la – domn`le, cine a pus papucii aceia acolo? (n.r. râde). Sunt multe altele subiecte, adieri de vânt. Pe telecomandă nu ne certăm pentru că are fiecare televizorul lui.

Soția mea renunță foarte greu la părerea ei. Dacă întâmpin o poziție, nu lupt să-mi îndeplinesc idealurile. De multe ori are și dreptate. Bărbatul are și el mândria lui, dar pe mine nu mă interesează mândria de bărbat”, a spus acesta.

Actorul este încântat de rolul de bunic

Totodată, Victor Rebengiuc a vorbit despre postura de bunic.

”Apropo de nepoți, cineva mi-a spus – dacă știam că nepoții sunt așa de mișto, îi făceam pe ei mai întâi (n.r. râde). Pe Tudor l-am iubit și îl iubesc în continuare. Copilăria lui a fost grija mea de a avea el un tată pentru că eu nu am avut și nu am găsit niciodată un tată. Am vrut să știe sigur că are un tată și că tatăl ăsta îi poate fi de ajutor când are el nevoie să-i fie. Cu cel mic a fost un cadou nemaipomenit pentru mine. Am mers cu el la munte pentru că nu putea fiul meu. Ne-am înțeles foarte bine și ne-am distrat foarte bine.

El este singurul care muncește toată ziua de la noi din familie. De dimineață până seara el are de lucru. Are exerciții de făcut la nu știu ce materie. Se ocupă cu olimpicii, are medalii. Învață. Are 15 ani. Am stat mereu lângă el. În duceam la grădiniță, îl luam. M-am dus cu el să se dea în tobogan. Nu îndrăznea să se urce pe scara aia și-mi cerea să-i dau mânuța”, a spus actorul.