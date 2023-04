Mircea Diaconu iubește teatrul și filmul

Actorul Mircea Diaconu a mărturisit că de multe ori a fost nevoit să jongleze între teatru și film pentru că le-a iubit în egală măsură. El spune că de multe ori conducerea teatrelor îi lăsa foarte greu pe actori să lucreze în paralel la filme și la spectacolele.

El a dezvăluit cum a reușit să fie prezent în două locuri în același timp, mai exact la repetițiile de la Teatrul Bulandra, dar și la filmările pentru pelicula „Filip cel bun”.

„Acest film a însemnat practic, primul rol de film pe umerii mei, să zic cu responsabilitatea unui om de greutatea aceasta. Faptul că nu e o joacă nu l-am simțit chiar de la început. Dar, pe traseu, curgeau filmările și simțeam pe umerii mei. Pe de altă parte, vă fac și o mică bucurie de culise”, a declarat Mircea Diaconu pentru viva.ro.

Cum le-a împăcat pe amândouă?

În perioada filmărilor pentru film actorul avea repetiții la Teatrul Bulandra, pentru spectacolul „Elisabeta I”.

„Exact în acel an, când au început filmările la ‘Filip cel bun’, la Teatrul Bulandra, care a fost un mare teatru, condus de domnul Liviu Ciulei… Domnul Ciulei monta un spectacol care se numea Elisabeta I, un spectacol în care toți actorii erau în toate scenele. Este vorba despre un spectacol care a făcut istorie, la vremea lui. Și, în fiecare zi de repetiție la teatru, trebuia să fiu acolo.

În același timp, trebuia să merg și la film. Cred că în doar o secvență nu eram și eu. Cum m-am descurcat eu la vremea aceea? Uitați cum! Și mărturisesc, pentru că acum nu mai contează”, a mai declarat Mircea Diaconu.

Un artificiu pentru a ajunge la filmări

Actorul a spus că Liviu Ciulei nu l-a lăsat la filmări pe Ion Caramitru, chiar dacă a fost rugat personal de regizorul Mircea Moldovan. Însă Mircea Diaconu spune că a apelat la un artificiu.

„Când am început repetițiile la Elisabeta I, la noi în teatru a venit un regizor, Mircea Moldovan. Și a venit la domnul Ciulei drăguț, amabil. Și am spus: ‘Maestre, am mare nevoie de Ion Caramitru la filmul meu puțin, o săptămână’. Ciulei i-a zis: ‘Nu se poate, nicio zi’. L-a refuzat categoric.

Eu eram cu un scaun mai încolo și auzeam discuția. M-am îngrozit. Eu trebuia să lipsesc de la repetiții nu o săptămână, ci tot filmul. Și nu știam ce să fac. Și, iată ce am făcut. Aveam o mașinuță veche, Dacia 1100. Și dimineața la 10 deja, aveam două-trei cadre trase; pentru că se filma în oraș, și veneam apoi la teatru”, a povestit Mircea Diaconu.