Acesta a glumit și a spus povești în fața spectatorilor brașoveni care au venit la Cinema Astra să vizioneze filmul Harap Alb, în care a jucat în tinerețe.

Vedeta și-a prezentat colegii cu mult umor, așa cum îi șade bine. De asemenea, Florin Piersic a spus și de ce nu vrea să-și lase barbă.

Maestrul a fost foarte emoționat să se afle la Festivalul de Film Cinemaiubit

,,Adevărul e că termin greu și încep ușor. Sunt emoționat pentru faptul că mă aflu aici datorită acestor oameni minunați, pot să spun… Îmi place cuvântul acesta pentru că eu sunt îndrăgostit de basme, de povești. Și în cartea pe care am scris-o, care se cheamă ‘Viața este o poveste’… sunt povești”, a precizat Florin Piersic.

Actorul și-a prezentat colegii în stilul lui caracteristic. Pe Mircea Diaconu l-a prezentat ca fiind un ‘ciufut’ atunci când l-a cunoscut. Chiar dacă are 87 de ani, Piersic și-a păstrat șarmul din tinerețe.

,,Avem un actor minunat aici, cu care am fost și partener pe care îl iubesc cu toate că era destul de ciufut, așa, când l-am cunoscut eu, dar era preocupat de ceea ce filma.

Am jucat împreună într-un film împreună al lui Mircea Drăgan care se numea ‘Cuibul Salamandrelor’. Ăsta e excepționalul actor și prieten, Mircea Diaconu”, a fost prezentarea făcută de Florin Piersic.

Cum și-a descoperit Mircea Diaconu pasiunea pentru actorie

Cum a început pasiunea lui Mircea Diaconu pentru teatru? Acesta avea 17 ani când un profesor i-a cerut să recite o poezie în cadrul unui concurs și a luat premiul cel mare. Atunci, Mircea Diaconu a decis că vrea să devină actor.

„Într-o clipă în care trebuia să mă decid având vârsta de 17 ani ce profesie să încep a face. S-a întâmplat într-o bună zi ieșind din sala de sport și trecând cu un prosop pe gât către dușuri trece un profesor de germană, proaspăt venit în liceul nostru. Trece, mă vede și îmi spune să intru în clasă.

La un moment dat profesorul îmi dă o poezie, un text, o carte, și după mi-a zis să învăț poezia și am învățat-o. Și m-a băgat la un concurs și la acest concurs am spus poezia, acolo a fost un coșmar, am amorțit tot.

Simțeam că înnebunesc de frică, tremuram și la final un juriu a dat niște premii. Pentru categoria recitare am primit premiul cel mare”, a povestit iubitul actor.

Florin Piersic: ,,Eu nu îmi las barbă ca să nu se vadă cât sunt de bătrân”

Florin Piersic a continuat să glumească și a spus că el nu își va lăsa barbă niciodată. De asemenea a mai vorbit și de colegul său Vlad Rădescu.

,,Vreau să spun că avem aici un interpret excepțional, un actor pe care eu îl iubesc, Vlad Rădescu. Și care îl joacă pe Ciprian Porumbescu. Dar arată bine. Pe ăștia care își lasă barbă și mustață îi invidiez. Eu nu îmi las barbă ca să nu se vadă cât sunt de bătrân”, a mai spus Florin Piersic.



Marele actor Florin Piersic și-a făcut debutul cinematografic în anul 1958, cu filmul Ciulinii Bărăganului.