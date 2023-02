Actrița Anca Pandrea a trecut prin perioade dificile în ultimii ani. Actrița a suferit a patra operație la ochi și a dezvăluit care e starea ei de sănătate în prezent.

Anca Pandrea a fost operată de patru ori

Anca Pandrea a făcut o hemoragie în vitros, anul trecut. Artista a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor. Ea a fost operată de trei ori, iar recent a făcut și a patra operație.

Actrița a contactat-o pe Monica Pop pentru a rezolva problemele de sănătate. „Mă simt bine. Este a patra intervenție de acest gen la ochi. Ultima am avut-o în urmă cu o săptămână. Am avut o hemoragie la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna Monica Pop. M-a chemat la ea și a zis să îi aduc o trimitere de la medicul de familie. Am fost operată la Policlinica … . Acolo au o sală mică pentru operații.

Din august și până acum, încă mai am sânge în cavitatea retinei. Medicilor le este teamă să nu se împrăștie. Am o doctoriță oftalmolog atât de minunată! Mă sună dacă este ceva și se interesează de sănătatea mea’, a declarat Anca Pandrea, pentru viva.ro.

Actrița a trecut printr-o situație neplăcută

Actrița încearcă în această perioadă să stea cât mai liniștită și să urmeze tratamentul prescris de medic. „Dacă îmi iau picăturile prescrise de ei și sunt atentă să nu îmi intre ceva în ochi, atunci lucrurile stau bine. Acum mi-a mai rămas să mai ajung la cardiolog, la medicul … , pe care îl știu încă de când făceam spectacole cu Iura, și să-mi iau rețeta compensată”, a mai spus Anca Pandrea.

În ultima vreme, artista și-a petrecut mult timp prin spitale. Anca Pandrea a ăovestit recent că a mers să facă un set de analize, iar când a ajuns acasă s-a prăbușit la pământ.

”M-am dus la Spitalul Militar să-mi fac niște analize. Am fost cu o prietenă și ne-am întors cu taxiul. Am venit acasă, nicio problemă.

Deodată, am căzut. Noroc cu prietena mea, care a fost cu mine peste tot și era lângă mine. Nu m-au mai ținut picioarele. M-au dus cu salvarea, aveam saturația de oxigen doar unu, era foarte mică. M-au ținut acolo, am semnat că nu stau în spital, m-am întors acasă. Apoi am avut febră, 39-40 grade. Am chemat din nou salvarea”, a continuat actrița, potrivit sursei citate.